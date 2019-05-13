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NBA／湖人新教頭佛蓋爾 挨批不如華頓

2019-05-13 18:05世界日報 編譯組／綜合報導

洛杉磯湖人隊敲定前奧蘭多魔術隊總教練佛蓋爾（Frank Vogel）出任總教練，...
洛杉磯湖人隊敲定前奧蘭多魔術隊總教練佛蓋爾（Frank Vogel）出任總教練，洛杉磯時報作家批評他比華頓還不如。 美聯社
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洛杉磯湖人隊敲定前奧蘭多魔術隊總教練佛蓋爾（Frank Vogel）出任總教練，前密爾瓦基雄鹿隊總教練基德（Jason Kidd）出任助理教練，洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）聞訊驚呼：「什麼？他們在說笑嗎？」他批評，佛蓋爾的戰績比被換掉的華頓（Luke Walton）還不如。湖人隊擺明，只是把佛蓋爾拿來當墊腳石，為扶正基德舖路，但基德戰績也好不到哪去。

45歲的佛蓋爾1986年還是美少年時，曾上大衛雷特曼（David Letterman）電視脫口秀表演「愚蠢絕技」（Stupid Human Tricks）轟動一時。他用牙刷頂住一個籃球，籃球轉不停，他仍能刷牙。他長大後，還是不斷有人要求他重演當年絕技。

普拉施克說，然而佛蓋爾出任印第安納溜馬隊與魔術隊總教練時，卻耍不出什麼絕技。兩隊合計戰績304勝291敗，勝率勉強過半。佛蓋爾在魔術隊兩年，戰績54勝110負。華頓在湖人隊最後兩季，敗仗還比佛蓋爾少八場。

雖然溜馬隊在佛蓋爾領軍六年之中，有五年打入季後賽，但曾連續三年季後賽敗在詹姆斯（LeBron James）的邁阿密熱火隊手中，包括連續兩年東區冠軍賽。普拉施克質疑，詹皇有可能尊敬一位手指沒有任何冠軍戒指，也從未打入總冠賽的總教練嗎？

普拉施克肯定，佛蓋爾以防守戰法創新著稱，但批評佛蓋爾的進攻戰法很無趣，恐怕與湖人隊「秀場（Showtime）風格不合。普拉施克認為，湖人隊管理階層放過最適合人選泰隆魯（Tyronn Lue）已經夠胡塗，如今請來佛蓋爾顯示他們還沒睡醒。

湖人隊向泰隆魯提出三年合約，被他一口回絕。湖人隊第二次提出，仍是三年合約，泰隆魯再次回絕。心想湖人隊可能三顧茅蘆，沒想到湖人隊一去不回。佛蓋爾對三年合約與基德做助手全都接受，普拉施克批評這是因為這個人脾氣好，也好欺負，但佛蓋爾休想罩得住詹姆斯與更衣室。

基德是詹姆斯的前輩，受到詹皇尊敬。湖人隊本來只是「禮貌性」面試基德，但談完基德大受顧問藍比斯（Kurt Rambis）與總經理佩林卡（Rob Pelinka）賞識。現在已有人預言，佛蓋爾肯定連三年都撐不到，就會讓位給基德。

普拉施克質疑，湖人隊真的放心把球隊交給一個有家暴與酒駕前科的人嗎？基德在領軍布魯克林網隊與雄鹿隊時，勝率只有49%，而且季後賽從未超過第二輪。

湖人詹姆斯魔術
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