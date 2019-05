NBA／霸氣搧墨瑞追魂鍋 麥凱倫：向詹姆斯致敬

麥凱倫第四節關鍵時刻賞給墨瑞大號追魂鍋,賽後透露,該球就是向詹姆斯致敬。 美聯社 分享 facebook

拓荒者得分後衛麥凱倫(C.J. McCollum),13日轟下37分、9籃板,率隊100:96擊敗金塊,暌違19年重返季後賽,攻守兩端表現精采的他,第四節關鍵時刻賞給墨瑞(Jamal Murray)大號追魂鍋。麥凱倫賽後透露,該球就是向詹姆斯(LeBron James)致敬。

連續兩季季後賽首輪止步,拓荒者隊不願讓憾事重演,搶七殊死戰扳倒西區第二種子金塊闖西區決賽,拓荒者隊前一次闖西決已經是1999-2000年球季,當年首輪系列賽3:1擒灰狼,次輪4:1力克爵士隊闖西決,直到西區冠軍賽才以3:4敗給湖人隊。

13日割喉戰,里拉德末節外線開砲,倒數4分46秒,拓荒者隊4分領先,墨瑞帶球快攻上籃,麥凱倫從後頭封阻,關鍵防守讓金塊進攻無功而返。麥凱倫表示,就是試著用詹姆斯的方式去封阻。

「我在330公分高的地方向詹姆斯致敬。」麥凱倫形容這是迷你版的詹姆斯封阻伊古達拉(Andre Iguodala),詹姆斯2016年總冠軍戰搶七大戰,終場前1分50秒也完成高難度追魂鍋,最終克里夫蘭騎士93:89勝勇士,捧回隊史首座總冠軍。

麥凱倫自嘲沒詹姆斯跳得高,但精采度足以和詹姆斯匹敵。詹姆斯也英雄惜英雄,推特上回應道,「噢,你知道我最愛的就是追魂鍋。」

Oh and you know my favorite play was that chase down block! ✋🏾