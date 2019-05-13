NBA／霸氣搧墨瑞追魂鍋 麥凱倫：向詹姆斯致敬

2019-05-13 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



麥凱倫第四節關鍵時刻賞給墨瑞大號追魂鍋，賽後透露，該球就是向詹姆斯致敬。 美聯社 分享 facebook

拓荒者得分後衛麥凱倫（C.J. McCollum），13日轟下37分、9籃板，率隊100：96擊敗金塊，暌違19年重返季後賽，攻守兩端表現精采的他，第四節關鍵時刻賞給墨瑞（Jamal Murray）大號追魂鍋。麥凱倫賽後透露，該球就是向詹姆斯（LeBron James）致敬。

連續兩季季後賽首輪止步，拓荒者隊不願讓憾事重演，搶七殊死戰扳倒西區第二種子金塊闖西區決賽，拓荒者隊前一次闖西決已經是1999-2000年球季，當年首輪系列賽3：1擒灰狼，次輪4：1力克爵士隊闖西決，直到西區冠軍賽才以3：4敗給湖人隊。

13日割喉戰，里拉德末節外線開砲，倒數4分46秒，拓荒者隊4分領先，墨瑞帶球快攻上籃，麥凱倫從後頭封阻，關鍵防守讓金塊進攻無功而返。麥凱倫表示，就是試著用詹姆斯的方式去封阻。

「我在330公分高的地方向詹姆斯致敬。」麥凱倫形容這是迷你版的詹姆斯封阻伊古達拉（Andre Iguodala），詹姆斯2016年總冠軍戰搶七大戰，終場前1分50秒也完成高難度追魂鍋，最終克里夫蘭騎士93：89勝勇士，捧回隊史首座總冠軍。

麥凱倫自嘲沒詹姆斯跳得高，但精采度足以和詹姆斯匹敵。詹姆斯也英雄惜英雄，推特上回應道，「噢，你知道我最愛的就是追魂鍋。」