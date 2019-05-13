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NBA／史上首對！ 柯瑞兄弟檔分區決賽互尬

2019-05-13 10:53聯合報 記者林宋以情╱即時報導

柯瑞兄弟是史上第一對在西區冠軍戰對決的兄弟檔。 歐新社
柯瑞兄弟是史上第一對在西區冠軍戰對決的兄弟檔。 歐新社
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金州勇士射手柯瑞（Stephen Curry ）兩天前負傷率隊晉級，弟弟小柯瑞（Seth Curry）跟上腳步，拓荒者今日100：96粉碎金塊，搶下另一張分區決賽門票，柯瑞兄弟也是史上第一對在西區冠軍戰對決的兄弟檔。

柯瑞前役對火箭攻下33分，末節獨拿23分，率隊118：113擊敗火箭，系列賽以4：2勝出。拓荒者隊13日則是在麥凱倫（C.J. McCollum）37分領銜下，100：96逆轉碎金塊，暌違19年重返西區決賽，兄弟倆台灣時間15日（周三）在甲骨文球場互別苗頭。

聞訊弟弟晉級後，柯瑞也不忘傳訊給小柯瑞「我們周二見（美國時間）。」這是柯瑞兄弟生涯首度季後賽交手，且是繼賈索（Pau Gasol ）和小賈索（Marc Gasol）2017年季後賽首輪碰頭後，再度出現兄弟檔在季後賽相逢。

小柯瑞表示，「這對我們兄弟而言都是美夢成真，我想這對我們的家族而言會非常有趣，我已經迫不及待。」

母親桑雅難掩興奮，能在籃球最高殿堂見證兒子同場較勁，「這是種恩典，我們從未想像過的。其中有一個人或許得打包回家，不過我們仍會前進總冠軍。」

愛子雙雙晉級西區決賽，讓柯瑞爸媽戴爾（Dell Curry）和桑雅（ Sonya）和多了甜蜜的煩惱，雙親為了公平起見，得擲銅板決定，兩人各別穿一隊球衣分開支持。

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