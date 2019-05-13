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NBA／雷納德幸運絕殺 暴龍氣走76人晉東區決賽

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NBA焦點球員- Kawhi Leonard (5月13日)焦點球員- Joel Embiid (5月13日)

NBA／雷納德幸運絕殺 暴龍氣走76人晉東區決賽

2019-05-13 10:06聯合報 記者林宋以情╱即時報導

球彈了3下才破網，雷納德幸運絕殺率暴龍殺入分區決賽。 美聯社
球彈了3下才破網，雷納德幸運絕殺率暴龍殺入分區決賽。 美聯社
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

暴龍隊球星雷納德（Kawhi Leonard），13日與76人搶七殊死戰再度扮演救世主，轟下41分、8籃板，在76人倒數4.2秒扳平情況下，他在前右側底線中距離出手，球在籃框彈了三下破網完成絕殺，92：90擊敗76人隊，系列賽4：3闖進東區冠軍戰。

準決賽場均33.7分、10.2籃板的雷納德，此役得分轟破40分，更成為近20年來繼里拉德（Damian Lillard）後，第二位以絕殺幫助球隊贏得系列賽球員。

投進絕殺的雷納德說，「感覺很棒，我試著把球帶到底線，前一次相同地方出手有點短了，我試著調整出手。」

安比德賽後落下英雄淚，仍很有風度的恭喜雷納德。 路透
安比德賽後落下英雄淚，仍很有風度的恭喜雷納德。 路透
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有別於上季僅打了9場比賽，雷納德本季率暴龍挺進東區決賽，他心存感激，「去年的確令人沮喪，但神眷顧我，我每天祈禱保持身體健康，得以繼續打球。」

76人半場結束4分落後，易籃過後瑞迪克（JJ Redick）三分球吹響反攻號角，攜手安比德（Joel Embiid）、巴特勒（Jimmy Butler）打出13：0反超比分，不過替補伊巴卡（Serge Ibaka）適時跳出，與雷納德回敬7：1攻勢要回領先。伊巴卡此役攻下全隊次佳17分、8籃板。

雙方末節戰況白熱化，倒數12.1秒，安比德禁區要犯兩罰俱中，追到僅剩1分差，雷納德10.8秒站上罰球線，但第二罰彈框而出，讓巴特勒快攻上籃放進兩分，倒數4.2秒扳平戰局。

暴龍隊交給雷納德執行最後一擊，他在鐘響前右側底線中距離跳投，在全場球迷屏息下，球在籃框彈了三下破網，雷納德精彩絕殺率暴龍殺入分區決賽。

此役76人隊先發五人都得分上雙，安比德攻下全隊最佳21分、11籃板、4助攻，瑞迪克17分含4顆三分球，巴特勒16分。

雷納德76人暴龍
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