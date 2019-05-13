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NBA／麥凱倫轟37分 拓荒者碎金塊闖西區決賽

2019-05-13 08:29聯合報 記者林宋以情╱即時報導

賽前說要用勝利獻給母親，拓荒者麥凱倫（C.J. McCollum）說到做到。今日與金塊隊搶七殊死戰，麥凱倫打出代表作，獨拿37分、9籃板，幫助拓荒者自上半場17分落後上演逆轉勝，100：96擊敗金塊，繼2000年後重返西區冠軍賽，將與衛冕軍勇士隊碰頭。

第六戰攻下30分，麥凱倫在里拉德手感欠佳、全場17投3中僅獲13分情況下挺身。上半場結束拓荒者落後11分，不過麥凱倫第三節單節攻下14分，並在第3節結束前12秒幫助球隊首度超前，攜手康特（Enes Kanter）回敬32：24攻勢。

末節開賽柯林斯（Zach Collins）飆三分再度超前比數，里拉德末節外線也開火，兩顆三分球幫助球隊取得7分領先。倒數1分43秒金塊追到1分差，麥凱倫先是切入即停跳投命中，墨瑞（Jamal Murray）跳投咬緊比數，麥凱倫展現一夫當關氣勢，倒數12.4秒後撤步跳投，粉碎金塊晉級美夢。

去年季後賽首輪止步，拓荒者後場遭受質疑包括麥凱倫，此役他扳回顏面，「一路走來我都靠自己。我來自理海大學（Lehigh University），從來沒有人來自那裡。我每個晚上努力證明自己的能耐。」

拓荒者將尋求自1992年後，睽違27年重返總冠軍賽機會，以西區第二種子闖季後賽的金塊則落馬，全能中鋒約柯奇此役攻下29分、13籃板，金塊隊此役三分球19投僅2中成為致命傷，不過主帥馬龍（Michael Malone）不認為搶七大戰失利足以定義金塊隊神奇一季，「回顧我們所完成的成就，這是了不起的一季，我沒辦法要求我的球員更多了。」

金塊拓荒者里拉德
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