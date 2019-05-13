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丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00特約記者李亦伸

火箭系列賽2：4倒在勇士腳下，連續第二年季後賽不敵「咖哩」柯瑞和他的勇士。不管是不是火箭迷都很好奇，火箭是輸在哈登關鍵球失靈，或是保羅本季的老化衰退，還是火箭教練丹東尼的用人調度？

解讀比賽，分析球賽內容和對戰，每個人各有視野，每個專業人士和教練也都各有自己觀點、喜好，火箭這次對勇士輸得更快，需要客觀來分析。

火箭在今年季後賽還是過不了勇士這關，5年內4次敗北，再次讓休士頓球迷心碎。 美聯...
火箭在今年季後賽還是過不了勇士這關，5年內4次敗北，再次讓休士頓球迷心碎。 美聯社
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哈登確實在G5、G6第四節和決勝期表現不如柯瑞，但總體來說，哈登的表現還是超一流。對勇士六戰哈登場均34.5分、6.8籃板、5.5助攻，投籃命中率4成58，三分球命中率3成58，你很難挑剔哈登表現不好和關鍵時刻表現不像MVP。

34歲保羅對勇士系列賽六戰場均16.7分、7.2籃板、5.7助攻，投籃命中率4成4，三分球命中率3成1。保羅在火勇大戰的數據和表現，跟上一比確實下滑一個檔次，保羅已經不再是那個單打、一對一、創造空間和把握性十足的「超級聖保羅」。現在的保羅就是一個球星，他還是具備傑出個人能力，比聯盟一般先發主控更出色，但保羅已經很難靠他無懈可擊一對一單打去完成一次又一次進攻。當哈登都不可能完成這些關鍵球幫助火箭取勝，對保羅的要求與苛責更不切實際。

34歲的老將保羅已經使出全力，實在無法要求他要打得更好。 美聯社
34歲的老將保羅已經使出全力，實在無法要求他要打得更好。 美聯社
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射手葛登就是第一配角，火勇大戰系列賽場均20分，三分球命中率3成67，還能挑剔什麼。葛登在生死之戰G6全場只得9分，10投4中，一名專門上來砍分、出手三分+防守，打了37分鐘只出手10次，這不是他的問題和錯誤。

火箭教練丹東尼應該要承擔最大責任，他的執教、用人、放球星大量一對一單打模式，並不能帶領火箭解決眼前困境和問題。丹東尼今年季後賽用人輪換已經有了改變，他擴大輪換到8-9人，比上季緊縮時只用6-7人有了全然不同改變。但已經有很大改變的丹東尼還是未能充分挖掘火箭板凳，圍繞保羅+哈登兩大核心球星，打造一支更有競爭力，更接總冠軍級別球隊。

丹東尼在「火勇大戰」還是陷入幾個性格固執和用人迷思。

一、棄用「半獸人」法瑞德

法瑞德加入火箭打了25場，其中13場先發，場均12.9分+8.2籃板，投籃命中率5成8。每場上場時間24分鐘就能貢獻13分、8籃板，擁有防守+速度+衝擊力的法瑞德，無疑是小球陣容和五小陣容最棒的內線武器。可惜對勇士六戰，法瑞德一共只打了5分鐘。

法瑞德(左)在季後賽完全沒有受到重用，成為丹東尼在調度上的一大敗筆。 美聯社
法瑞德(左)在季後賽完全沒有受到重用，成為丹東尼在調度上的一大敗筆。 美聯社
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二、未能「解放」卡培拉功能

火箭中鋒卡培拉是火箭籃板、防守、禁區最後一道防線，更重要的是，卡培拉是火箭除了無限單打、一對一和三分球之外，最重要也擁有最多戰術的內線進攻武器。

例行賽16.6分+12.7籃板，對勇士系列賽六戰場均8.8分、10籃板。卡培拉原本就沒有自己的進攻能力和武器，但丹東尼一直沒有在使用卡培拉和棄用法瑞德上找到一個平衡點。

勇士中鋒卡珍斯在季後賽前就報銷，火箭無法讓卡培拉(中)發揮身材優勢是很可惜的事。...
勇士中鋒卡珍斯在季後賽前就報銷，火箭無法讓卡培拉(中)發揮身材優勢是很可惜的事。 美聯社
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三、無限單打陷入自我困境

面對聯盟最好的球隊勇士，火箭進攻端除了攻防轉換+快攻，進攻主要戰術就是無限單打+三分球。這種打法不是不能贏，但太靠手氣和球運，一旦勇士的投籃不輸火箭，或者柯瑞、杜蘭特、湯普森的手感更火更熱，火箭就只能聽天由命。

G5、G6兩場生死決戰，勇士在第四節都打出更好手氣和狀況，球星發揮也更關鍵，這就是火箭只能靠三大球星無限單打後遺症。手氣和球運是最難掌握的致勝元素，這一點勇士用人、調度、組合做得比火箭更出色。

火箭總教練丹東尼(右)5年來對浪花兄弟(左)幾乎是束手無策，或許該讓別人來改變球...
火箭總教練丹東尼(右)5年來對浪花兄弟(左)幾乎是束手無策，或許該讓別人來改變球隊的戰術。 美聯社
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勇士教練柯瑞在調度用人和擴大輪換，激發板凳潛能，跟球星溝通方面，就是狠狠打敗丹東尼。丹東尼也是水準以上教練，但火箭這個系列賽輸在丹東尼，丹東尼也不是能帶領火箭走出困境的教練。

火箭勇士哈登保羅

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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