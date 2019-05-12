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NBA／公鹿休兵一周 板凳暴徒準備好了

2019-05-12 18:08聯合報 記者曾思儒╱即時報導

公鹿率先闖進東冠，獲得近一周休息時間，對於剛傷癒歸隊的波格登更是利多。 歐新社
公鹿率先闖進東冠，獲得近一周休息時間，對於剛傷癒歸隊的波格登更是利多。 歐新社
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率先拿到東區冠軍戰門票的公鹿隊，等待對手出爐前積極調整，其中第二輪第5戰復出的後衛波格登（Malcolm Brogdon）會擔任何種角色，球隊目前還沒確切答案。

公鹿今天練球後，教頭布丹霍澤表示，波格登需要更多時間恢復比賽感覺，「我們計畫持續增加的他訓練量和時間，要確切說他上場的狀況，下一步就是他在（東區冠軍賽）第一戰的上場時間會再多一些。」

波格登3月中就進入傷兵名單，和塞爾蒂克隊進行的東區季後賽第二輪第5戰才是他復出首戰，從板凳出發的他總計上場17分鐘，攻下10分。

布丹霍澤透露，17分鐘其實超出設定，不過波格登賽後表示沒感覺任何不適，已經百分百康復，對球隊無疑是利多消息。

不只波格登替補貢獻10分，希爾（George Hill）和康納頓（Pat Connaughton）也都有出色表現，成球隊5戰淘汰綠衫軍關鍵之一，康納頓就說他們可不是第二梯隊，而是板凳暴徒，「這有很大不同，一個是降級，另一個可是升級。」

波格登缺陣時頂上先發的米羅蒂奇（Nikola Mirotic）今天練球後也說，不論接下來是打替補或先發，自己都會準備妥趟；康納頓也負荷，米羅蒂奇是維持先發或回到替補，「板凳暴徒」共同目標就是幫助球隊持續向前。

公鹿是第一支拿到分區冠軍賽門票的球隊，9日終結綠衫軍賽季後，一直到16日才要迎接東區冠軍賽首戰。

米羅蒂奇強調，球隊目標就是總冠軍賽，「所以我不在意對手是誰。」76人隊和暴龍隊台灣時間明天早上7點要進行最終交手，勝隊就能挑戰公鹿。

公鹿塞爾蒂克76人
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