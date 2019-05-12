NBA／勇士老闆目標：「浪花兄弟」永留球隊

2019-05-12 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



勇士老闆接受美國媒體ESPN訪問時直言，盼柯瑞和湯普森成為永遠的勇士人。 歐新社 分享 facebook

西區冠軍賽門票到手，勇士隊離3連霸愈來愈近，老闆拉卡柏（Joe Lacob）還透露，希望「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）可以「永遠」留在球隊。

「浪花兄弟」在昨天結束的西區第二輪第6戰聯手轟下60分，助隊以118：113擊敗火箭隊，率隊連5年晉級西區冠軍賽，拉卡柏接受美國媒體ESPN訪問時直言，盼柯瑞和湯普森成為永遠的勇士人，「這是我的目標，讓我們看看會發生什麼事。」

當外界將比較多目光放在杜蘭特（Kevin Durant）今夏動向，湯普森本賽季結束也要成為自由球員，勇士可提供他一紙5年1億8800萬美元的頂級合約，若是湯普森入選NBA年度隊伍，合約價格還可能飆到2億2100萬美元。

拉卡柏的發言，似乎代表勇士願意砸重金和湯普森續約，且湯普森也一再重申願意職業生涯都待在勇士，昨天他投進最後36.1秒的關鍵三分球後還和坐在場邊的拉卡柏互動。

湯普森的舉動被解讀是釋放「給我大約」的訊息，但主角賽後否認，強調動作只是當時氣氛使然；拉卡柏則表示，湯普森2010年就加入球隊，很樂意彼此有更多接觸和溝通。

「我們間有些特殊關係，當我買下球隊，他是第一位加入的球員。」拉卡柏表示，這個連結讓彼此感情更特別，「我總是會說我愛湯普森，真的，他是如此真性情，我們關係很特別。」

勇士老闆也提到，看「浪花兄弟」打球樂趣無窮，兩人都是非常優秀的球員，合作起來又有加成效果，是最佳射手組合，「他們是非常棒的人！」