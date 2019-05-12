親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

阿聯港口發生數起大爆炸 七艘油輪起火

夏月電價6月1日起傷荷包 每戶月均多花440元

運動筆記一生一定要挑戰一次～超級鐵人三項226K馬場上必備武器-繽彩高壓小腿套
健行筆記溪頭九連峰縱走你的高山症藥該不該給隊友吃？
NBA賽事懶人包 (5月11日)賽事精華- 勇士 vs. 火箭 (5月11日)

NBA／勇士老闆目標：「浪花兄弟」永留球隊

2019-05-12 16:14聯合報 記者曾思儒╱即時報導

勇士老闆接受美國媒體ESPN訪問時直言，盼柯瑞和湯普森成為永遠的勇士人。 歐新社
勇士老闆接受美國媒體ESPN訪問時直言，盼柯瑞和湯普森成為永遠的勇士人。 歐新社
分享

西區冠軍賽門票到手，勇士隊離3連霸愈來愈近，老闆拉卡柏（Joe Lacob）還透露，希望「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）可以「永遠」留在球隊。

「浪花兄弟」在昨天結束的西區第二輪第6戰聯手轟下60分，助隊以118：113擊敗火箭隊，率隊連5年晉級西區冠軍賽，拉卡柏接受美國媒體ESPN訪問時直言，盼柯瑞和湯普森成為永遠的勇士人，「這是我的目標，讓我們看看會發生什麼事。」

當外界將比較多目光放在杜蘭特（Kevin Durant）今夏動向，湯普森本賽季結束也要成為自由球員，勇士可提供他一紙5年1億8800萬美元的頂級合約，若是湯普森入選NBA年度隊伍，合約價格還可能飆到2億2100萬美元。

拉卡柏的發言，似乎代表勇士願意砸重金和湯普森續約，且湯普森也一再重申願意職業生涯都待在勇士，昨天他投進最後36.1秒的關鍵三分球後還和坐在場邊的拉卡柏互動。

湯普森的舉動被解讀是釋放「給我大約」的訊息，但主角賽後否認，強調動作只是當時氣氛使然；拉卡柏則表示，湯普森2010年就加入球隊，很樂意彼此有更多接觸和溝通。

「我們間有些特殊關係，當我買下球隊，他是第一位加入的球員。」拉卡柏表示，這個連結讓彼此感情更特別，「我總是會說我愛湯普森，真的，他是如此真性情，我們關係很特別。」

勇士老闆也提到，看「浪花兄弟」打球樂趣無窮，兩人都是非常優秀的球員，合作起來又有加成效果，是最佳射手組合，「他們是非常棒的人！」

湯普森勇士柯瑞
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

NBA／阻止柯瑞練投？ 保羅與火箭助教駁斥報導

2019-05-12 14:50

NBA／全能直追大O 約柯奇：搶七大戰不緊張

2019-05-12 12:45

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

NBA／18年前殊死戰不敵76人 羅瑞：拒絕重演

2019-05-12 13:26

NBA／以巴特勒當模範 安比德：他教我成為領袖

2019-05-12 12:31

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-11 11:38

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-10 13:40

NBA／湖人高層像無頭蒼蠅 無能落到滿盤輸

2019-05-12 16:54

NBA／與金塊決一死戰 麥凱倫盼用勝利獻母親

2019-05-12 16:54

NBA／舉2大名將為例 老闆保證哈登將率火箭奪冠

2019-05-12 16:30

NBA／術後IG報平安 加索：我會強勢回歸

2019-05-12 15:45

NBA／柯瑞瘋狂演出避免G7 父母可專心為弟弟加油

2019-05-12 12:15

NBA／首戰結束就預言公鹿完蛋 皮爾斯認錯道歉

2019-05-12 12:00

NBA／與76人搶七殊死戰 暴龍經驗、主場佔上風

2019-05-12 10:58

NBA／加索動手術報銷 無緣同公鹿衝擊總冠軍

2019-05-12 10:06

NBA／手指脫臼苦撐 柯瑞：要不痛除非休息

2019-05-12 09:40

NBA／佛蓋爾接掌湖人帥位 與基德組教練團

2019-05-12 08:56

NBA／下半場從0到33 柯瑞：生涯最棒的18分鐘

2019-05-12 00:01

NBA／5年內4度遭勇士淘汰 丹東尼：重大打擊

2019-05-11 17:41

NBA／讚柯瑞仍是野獸 韋德：別再對他不敬

2019-05-11 17:21

NBA／柯瑞接管戰局 柯爾：這就是他的本事

2019-05-11 17:12

NBA／柯爾讚伊古達拉：像保母讓人安心

2019-05-11 16:50

NBA／「勇火大戰」比分膠著 季後賽史上首見

2019-05-11 16:30

NBA／勇士晉級西區冠軍賽 傷兵有望全員歸隊

2019-05-11 15:53

NBA／KD曬慶祝晉級照 柯瑞：輪到我們挺他了

2019-05-11 15:16

NBA／季後賽最強奧客 勇士連21個系列賽客場勝

2019-05-11 14:05

NBA／又是G6大發神威 湯普森續寫個人傳說

2019-05-11 13:35

NBA／下半場飆33分淘汰火箭 柯瑞創生涯紀錄

2019-05-11 12:53

NBA／永遠別低估冠軍的心 詹皇引金句致敬勇士

2019-05-11 12:45

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51

矽谷金球對決常春藤魔球 勇士、火箭新世代比拚

2019-05-09 07:00

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

罰球吹判影響戰局？ G3看綠衫軍困境與聯盟趨勢

2019-05-06 11:33

席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00

火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

2019-05-02 07:00

G1防守分勝負 勇士死亡五小的陣形優勢

2019-05-01 09:55

快艇6戰逼出最強勇士 再戰火箭攻守拆招分析

2019-04-29 12:20

76人、暴龍18年後再對決 單打天賦的極致交鋒

2019-04-29 10:52
看更多

熱門文章

NBA／佛蓋爾接掌湖人帥位 與基德組教練團

2019-05-12 08:56

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

NBA／手指脫臼苦撐 柯瑞：要不痛除非休息

2019-05-12 09:40

NBA／首戰結束就預言公鹿完蛋 皮爾斯認錯道歉

2019-05-12 12:00

NBA／下半場從0到33 柯瑞：生涯最棒的18分鐘

2019-05-12 00:01

NBA／柯瑞瘋狂演出避免G7 父母可專心為弟弟加油

2019-05-12 12:15

NBA／阻止柯瑞練投？ 保羅與火箭助教駁斥報導

2019-05-12 14:50

NBA／加索動手術報銷 無緣同公鹿衝擊總冠軍

2019-05-12 10:06

MLB／陳偉殷10球中繼一局 連5場無失分

2019-05-12 10:11

馬德里網賽／拍退中加聯軍 謝淑薇奪本季女雙第二冠

2019-05-11 20:56

NBA／舉2大名將為例 老闆保證哈登將率火箭奪冠

2019-05-12 16:30

NBA／全能直追大O 約柯奇：搶七大戰不緊張

2019-05-12 12:45

NBA／勇士老闆目標：「浪花兄弟」永留球隊

2019-05-12 16:14

NBA／與76人搶七殊死戰 暴龍經驗、主場佔上風

2019-05-12 10:58

JHBL／苗栗留不住人？ 大倫女籃主力各奔西東

2019-05-12 07:53

MLB／洋基錯失美東王座 還助光芒賺滿場票房

2019-05-12 10:44

MLB／邦賈納8支不願交易球隊 洋基、紅襪入列

2019-05-12 08:04

MLB／大谷敲雙安 普荷斯雙響砲助天使三連勝

2019-05-12 08:26

MLB／隔10天再登板 黃暐傑丟兩分不算責失

2019-05-12 11:41

NBA／18年前殊死戰不敵76人 羅瑞：拒絕重演

2019-05-12 13:26

MLB／陳偉殷連5戰無失分 歸功情緒控管得宜

2019-05-12 14:21

世界接力賽／中華隊38秒89無緣晉級 跑出本季最佳

2019-05-11 20:46

NBA／以巴特勒當模範 安比德：他教我成為領袖

2019-05-12 12:31

亞大3對3／文化女籃三連霸 攜手輔大前進世界盃

2019-05-11 20:09

日職／宋家豪中繼1局賞2K 勝投卻飛了

2019-05-11 17:59

MLB／先發突然變後援 陳偉殷喬好心態

2019-05-11 23:59

王貞治盃青棒／平鎮強投豪打投入選秀 葉君璋早有掌握

2019-05-11 18:09

馬德里網賽／西西帕斯拍退納達爾 將與球王爭冠

2019-05-12 07:53

NBA／術後IG報平安 加索：我會強勢回歸

2019-05-12 15:45

日職／王柏融連兩天先發 二軍對決岸孝之

2019-05-12 11:47

世界盃射箭賽／魏均珩10分箭關門 領男團摘金

2019-05-12 11:43

日職／二軍復健賽敲1安 王柏融日文喊「大丈夫」

2019-05-11 19:22

中職／林泓育2分砲轟兄弟 猿隊主場9連勝

2019-05-11 21:13

中職／台電新陳代謝 教頭直言味全龍讓人動搖

2019-05-12 16:34

MLB／浪人傑克森轉隊藍鳥 生涯待14隊創新猷

2019-05-12 07:59

日職／陽岱鋼連兩打席吞K 巨人逃過被完封

2019-05-11 19:56

馬德里網賽／謝淑薇女雙本季第二冠 排名回升前20

2019-05-12 00:02

中職／打到「腦袋是空的」 陳品捷降二軍調整

2019-05-12 13:31

國泰高中籃球3對3 普門「甜姊兒」陳芷英超吸睛

2019-05-11 20:15

中職／獅完封悍將 嘟嘟相隔601天奪MVP

2019-05-11 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top