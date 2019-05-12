NBA／湖人高層像無頭蒼蠅 無能落到滿盤輸

2019-05-12 16:54 世界日報 編譯組／綜合報導



美媒指出湖人高層就像無頭蒼蠅，就算有詹姆斯未來仍是一片混亂。 路透 分享 facebook

洛杉磯湖人隊聘請前克利夫蘭騎士隊總教練泰隆魯 (Tyronn Lue)出任總教練竟然破局，徹底反映目前領導班子的無能。橙縣紀事報（Orange County Register）體育專欄作家海斯勒（Mark Heisler）回顧湖人隊自從老闆老巴斯（Jerry Buss）作古後，兒女的表現真該打屁股。目前當家的女兒巴斯（Jeanie Buss）特別令人失望，管理階層根本中樞無主。太多人做決定變成三個和尚挑水沒水吃，難怪江河日下。

海斯勒說，自從魔術強森（Magic Johnson）4月9日辭去籃球營運總裁，湖人隊所謂管理階層就一直躲在幕後，至今不敢公開露面，看樣子可能永遠見不到人。

湖人隊一年前簽下天王詹姆斯（LeBron James），一年後還是灰頭土臉。海斯勒認為，原因是湖人隊一步接一步都走錯，搞到滿盤輸。

首先巴斯人事安排犯下大錯，聽信布萊恩（Kobe Bryant）推薦聘用布萊恩經紀人佩林卡（Rob Pelinka）為總經理，但卻找來與自己「情同手足」的魔術強森做佩林卡頂頭上司。

魔術強森是大忙人，手邊有很多其他事業。對外他說得天花亂墜，但卻很少來湖人隊上班，苦工留給佩林卡。然而要命的是，這兩咖從不溝通，而且彼此猜忌。魔術強森滿腹計畫，但都不告訴佩林卡。佩林卡常開玩笑說，魔術強森永遠看不到人。魔術強森認為佩林卡在他背後插刀，向巴斯反映要開除佩林卡，結果最終是自己走人。

魔術強森走後，外界建議巴斯從自家人之外找個真正能手來搞盤。然而巴斯不採納忠言，反而要佩林卡扛下重擔。不過這只是表面如此，巴斯實際組成一個「中央政治局」來集體領導，包括兩個同父異母弟弟、商業營運總裁哈里斯（Tim Harris）、閨密琳達（Linda Rambis）、琳達老公藍比斯（Kurt Rambis）。

雖然巴斯是「總書記」，但她並未一言九鼎。現在湖人隊到底由誰當家？大家感到霧煞煞。據說他們原本多數都贊成聘請泰隆魯，但藍比斯夫婦出言反對。海斯勒說，說穿了湖人隊現在就是群龍無首。

ESPN體育台記者沃納羅基（Adrian Wojnarowski）說，成為湖人隊總教練是泰隆魯夢寐以求目標，完全沒料到竟然必須推掉。湖人隊反常只給泰隆魯三年合約，泰隆魯認為太污辱人。

海斯勒說，巴斯最關心的是巴斯家族能否掌控湖人隊。然而她的表現顯示「虎父犬女」，她欠缺繼承父親衣缽本事。未來湖人隊會被這缸人搞成什麼樣子，著實令人憂心。