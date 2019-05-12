NBA／18年前殊死戰不敵76人 羅瑞：拒絕重演

2019-05-12 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



暴龍隊主控羅瑞。 美聯社 分享 facebook

暴龍隊13日在主場與76人進行搶七殊死戰，在18年前的2001年東區準決賽，兩軍拚入第七戰，當時由艾佛森（Allen Iverson）率領76人，以一分差殺入東區決賽，暴龍隊主控羅瑞（Kyle Lowry）拒絕讓劇本重演，要締造自己的歷史。

當年第七戰暴龍隊卡特（Vince Carter ）攻下20分、9助攻、7籃板，外帶抄截、火鍋各3，戴維斯（Antonio Davis）挹注23分9籃板，但沒能擋住「戰神」艾佛森率領的76人，艾佛森21分、16助攻領銜，率隊88：87力退暴龍，系列賽以4：3闖進東區冠軍戰。

這次羅瑞在第六戰攻下13分、6助攻、5籃板，系列賽場均13.7分、6助攻，2012年加盟北國大軍的他，選擇向前看，「我不在乎，我們期待能夠有不一樣的結果。」

羅瑞表示，第七戰是一切努力展現，「所有努力就是為了這一天，我們都知道有多困難，但我們會不顧一切地尋求勝利。」

主帥諾斯（Nick Nurse）則表示，若暴龍隊能挺過76人這關，勢必有所成長，也是好事，「76人是極具天賦的球隊。我們很喜歡被痛宰嗎？那倒未必，但這是個成長的機會。」