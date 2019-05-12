親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

力挺韓國瑜 劉家昌批蔣萬安：標準的第二個馬英九

運動筆記一生一定要挑戰一次～超級鐵人三項226K馬場上必備武器-繽彩高壓小腿套
健行筆記溪頭九連峰縱走你的高山症藥該不該給隊友吃？
NBA賽事懶人包 (5月11日)賽事精華- 勇士 vs. 火箭 (5月11日)

NBA／18年前殊死戰不敵76人 羅瑞：拒絕重演

2019-05-12 13:26聯合報 記者林宋以情╱即時報導

暴龍隊主控羅瑞。 美聯社
暴龍隊主控羅瑞。 美聯社
分享

暴龍隊13日在主場與76人進行搶七殊死戰，在18年前的2001年東區準決賽，兩軍拚入第七戰，當時由艾佛森（Allen Iverson）率領76人，以一分差殺入東區決賽，暴龍隊主控羅瑞（Kyle Lowry）拒絕讓劇本重演，要締造自己的歷史。

當年第七戰暴龍隊卡特（Vince Carter ）攻下20分、9助攻、7籃板，外帶抄截、火鍋各3，戴維斯（Antonio Davis）挹注23分9籃板，但沒能擋住「戰神」艾佛森率領的76人，艾佛森21分、16助攻領銜，率隊88：87力退暴龍，系列賽以4：3闖進東區冠軍戰。

這次羅瑞在第六戰攻下13分、6助攻、5籃板，系列賽場均13.7分、6助攻，2012年加盟北國大軍的他，選擇向前看，「我不在乎，我們期待能夠有不一樣的結果。」

羅瑞表示，第七戰是一切努力展現，「所有努力就是為了這一天，我們都知道有多困難，但我們會不顧一切地尋求勝利。」

主帥諾斯（Nick Nurse）則表示，若暴龍隊能挺過76人這關，勢必有所成長，也是好事，「76人是極具天賦的球隊。我們很喜歡被痛宰嗎？那倒未必，但這是個成長的機會。」

76人暴龍艾佛森
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

NBA／佛蓋爾接掌湖人帥位 與基德組教練團

2019-05-12 08:56

NBA／以巴特勒當模範 安比德：他教我成為領袖

2019-05-12 12:31

NBA／與76人搶七殊死戰 暴龍經驗、主場佔上風

2019-05-12 10:58

NBA／全能數據直追大O 約柯奇：搶七大戰不緊張

2019-05-12 12:45

NBA／柯瑞瘋狂演出避免G7 父母可專心為弟弟加油

2019-05-12 12:15

NBA／首戰結束就預言公鹿完蛋 皮爾斯認錯道歉

2019-05-12 12:00

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-11 11:38

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-10 13:40

NBA／加索動手術報銷 無緣同公鹿衝擊總冠軍

2019-05-12 10:06

NBA／手指脫臼苦撐 柯瑞：要不痛除非休息

2019-05-12 09:40

NBA／下半場從0到33 柯瑞：生涯最棒的18分鐘

2019-05-12 00:01

NBA／5年內4度遭勇士淘汰 丹東尼：重大打擊

2019-05-11 17:41

NBA／讚柯瑞仍是野獸 韋德：別再對他不敬

2019-05-11 17:21

NBA／柯瑞接管戰局 柯爾：這就是他的本事

2019-05-11 17:12

NBA／柯爾讚伊古達拉：像保母讓人安心

2019-05-11 16:50

NBA／「勇火大戰」比分膠著 季後賽史上首見

2019-05-11 16:30

NBA／勇士晉級西區冠軍賽 傷兵有望全員歸隊

2019-05-11 15:53

NBA／KD曬慶祝晉級照 柯瑞：輪到我們挺他了

2019-05-11 15:16

NBA／季後賽最強奧客 勇士連21個系列賽客場勝

2019-05-11 14:05

NBA／又是G6大發神威 湯普森續寫個人傳說

2019-05-11 13:35

NBA／下半場飆33分淘汰火箭 柯瑞創生涯紀錄

2019-05-11 12:53

NBA／永遠別低估冠軍的心 詹皇引金句致敬勇士

2019-05-11 12:45

NBA／惡意犯規未取消 76人面臨安比德禁賽隱憂

2019-05-11 12:27

NBA／浪花兄弟合攻60分 勇士淘汰火箭挺進西決

2019-05-11 11:43

NBA／不滿湖人高層 湖人球迷聚眾抗議

2019-05-11 10:42

NBA／火箭、勇士半場戰平 柯瑞季後賽首度0分

2019-05-11 10:42

NBA／退役念頭50% 帕克：6月給黃蜂回覆

2019-05-11 10:11

NBA／KD缺陣不感壓力 柯瑞：休息室氣氛很好

2019-05-11 08:58

NBA／難有人頂替KD 柯爾：所有牌都在桌面了

2019-05-11 08:55

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51

矽谷金球對決常春藤魔球 勇士、火箭新世代比拚

2019-05-09 07:00

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

罰球吹判影響戰局？ G3看綠衫軍困境與聯盟趨勢

2019-05-06 11:33

席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00

火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

2019-05-02 07:00

G1防守分勝負 勇士死亡五小的陣形優勢

2019-05-01 09:55

快艇6戰逼出最強勇士 再戰火箭攻守拆招分析

2019-04-29 12:20
看更多

熱門文章

NBA／讚柯瑞仍是野獸 韋德：別再對他不敬

2019-05-11 17:21

NBA／KD曬慶祝晉級照 柯瑞：輪到我們挺他了

2019-05-11 15:16

NBA／5年內4度遭勇士淘汰 丹東尼：重大打擊

2019-05-11 17:41

NBA／柯爾讚伊古達拉：像保母讓人安心

2019-05-11 16:50

NBA／佛蓋爾接掌湖人帥位 與基德組教練團

2019-05-12 08:56

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

NBA／勇士晉級西區冠軍賽 傷兵有望全員歸隊

2019-05-11 15:53

NBA／柯瑞接管戰局 柯爾：這就是他的本事

2019-05-11 17:12

NBA／「勇火大戰」比分膠著 季後賽史上首見

2019-05-11 16:30

NBA／手指脫臼苦撐 柯瑞：要不痛除非休息

2019-05-12 09:40

NBA／下半場從0到33 柯瑞：生涯最棒的18分鐘

2019-05-12 00:01

NBA／首戰結束就預言公鹿完蛋 皮爾斯認錯道歉

2019-05-12 12:00

NBA／柯瑞瘋狂演出避免G7 父母可專心為弟弟加油

2019-05-12 12:15

NBA／加索動手術報銷 無緣同公鹿衝擊總冠軍

2019-05-12 10:06

MLB／陳偉殷10球中繼一局 連5場無失分

2019-05-12 10:11

馬德里網賽／拍退中加聯軍 謝淑薇奪本季女雙第二冠

2019-05-11 20:56

羽球全團賽／場地太亮怕揮空 球后助合庫19連霸

2019-05-11 16:17

NBA／與76人搶七殊死戰 暴龍經驗、主場佔上風

2019-05-12 10:58

MLB／邦賈納8支不願交易球隊 洋基、紅襪入列

2019-05-12 08:04

MLB／洋基錯失美東王座 還助光芒賺滿場票房

2019-05-12 10:44

MLB／大谷敲雙安 普荷斯雙響砲助天使三連勝

2019-05-12 08:26

JHBL／苗栗留不住人？ 大倫女籃主力各奔西東

2019-05-12 07:53

NBA／全能數據直追大O 約柯奇：搶七大戰不緊張

2019-05-12 12:45

世界接力賽／中華隊38秒89無緣晉級 跑出本季最佳

2019-05-11 20:46

亞大3對3／文化女籃三連霸 攜手輔大前進世界盃

2019-05-11 20:09

羽球團體賽／助合庫A捧冠 周天成還不想交棒

2019-05-11 16:33

MLB／隔10天再登板 黃暐傑丟兩分不算責失

2019-05-12 11:41

日職／宋家豪中繼1局賞2K 勝投卻飛了

2019-05-11 17:59

MLB／先發突然變後援 陳偉殷喬好心態

2019-05-11 23:59

王貞治盃青棒／平鎮強投豪打投入選秀 葉君璋早有掌握

2019-05-11 18:09

日職／二軍復健賽敲1安 王柏融日文喊「大丈夫」

2019-05-11 19:22

中職／林泓育2分砲轟兄弟 猿隊主場9連勝

2019-05-11 21:13

馬德里網賽／西西帕斯拍退納達爾 將與球王爭冠

2019-05-12 07:53

射箭世界盃／魏均珩10分箭關門 中華男團摘金

2019-05-12 11:43

MLB／浪人傑克森轉隊藍鳥 生涯待14隊創新猷

2019-05-12 07:59

NBA／以巴特勒當模範 安比德：他教我成為領袖

2019-05-12 12:31

馬德里網賽／謝淑薇女雙本季第二冠 排名回升前20

2019-05-12 00:02

日職／陽岱鋼連兩打席吞K 巨人逃過被完封

2019-05-11 19:56

觀察青棒好手 葉君璋現身王貞治盃決賽

2019-05-11 16:09

國泰高中籃球3對3 普門「甜姊兒」陳芷英超吸睛

2019-05-11 20:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top