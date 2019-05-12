NBA／以巴特勒當模範 安比德：他教我成為領袖

2019-05-12 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



比德（左）表示，巴特勒(右)是他在球場上的榜樣，讓他學習怎麼當個領導者。 美聯社資料照 分享 facebook

季初從灰狼轉戰費城的巴特勒（Jimmy Butler），為76人帶來的效應不僅是在球場上，在第六戰「回神」幫助球隊拚入搶七的安比德（Joel Embiid）表示，巴特勒是他在球場上的榜樣，讓他學習怎麼當個領導者。

安比德在季後賽次輪因身體不適打得跌跌撞撞，更遭兩位前輩「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）痛批找藉口，不過他在關鍵第六戰攻防兩端都有建樹，幫助76人將戰線延長至搶七殊死戰。

「要學習成為更好領袖，你得從傑出的模範身上學習。」安比德表示，巴特勒的存在就是他的榜樣，巴特勒的以身作則不用多說，「他對籃球領域的了解，他幫助我成為一個更好的人、守時且比賽從不缺席，並且和隊友擁有緊密的關係。」

巴特勒與安比德的交情，從賽後記者會也能看出端倪，在第六戰後的記者會上，由安比德提前開始，巴特勒抵達後詢問安比德，「老兄，你沒等我就先開始？」安比德回應是應媒體要求，否則他一定會等，這才讓巴特勒露出笑容。

安比德表示，自從巴特勒來到費城後，兩人就建立深厚友情和革命情感，「當他不對勁時，就會要我接管比賽，反之亦然。」

巴特勒則表示，他只是要安比德做自己，無論比賽好壞都保持微笑，「記得忠於自己，樂天的人會認為打球是件幸運的事，我也是這麼告訴自己。」