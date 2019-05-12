NBA／與76人搶七殊死戰 暴龍經驗、主場佔上風

2019-05-12 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



暴龍與76人進行搶七大戰，季後賽經驗豐富的雷納德已放話要贏得勝利。 美聯社 分享 facebook

拓荒者對金塊、暴龍對76人在明天都要上演殊死的第七戰，決定誰能挺進東、西區冠軍戰。暴龍隊坐擁主場優勢，且陣中球員在第七戰的經驗遠比76人隊豐富，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）更是放話要贏得勝利。

東區準決賽勝方將碰上5戰撂倒綠衫軍的公鹿隊，暴龍隊在例行賽笑納主場32勝9負優勢，且陣中球員累計有21場季後賽第七戰經驗，遠勝過76人隊的9場，經驗成為最大本錢。

不過暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）不願掉以輕心，強調每場比賽都關鍵，做好肢體碰撞和防守準備，「我們將以最佳狀態、用速度，以及防守端的配合面對比賽。這一戰有可能是我們本季最佳防守戰役。」

準決賽場均33.7分、10.2籃板的雷納德胸有成竹，「我們會贏得最後一場比賽，那才是最重要的。前幾戰因為跟著對方節奏導致輸球，但不要緊，我會試著贏下比賽。」

76人隊安比德（Joel Embiid）擺脫第五戰身體不適，第六戰攻防兩端表現全面，17分、12籃板、2火鍋，教頭布朗（Brett Brown）也對他寄予厚望，「你們看到他前一戰的表現，他是位不可思議的防守悍將，一舉一動影響比賽。」

拓荒者搶七大戰雖是在客場挑戰拓荒者居劣勢，不會放棄任何希望。 美聯社 分享 facebook

而在主場迎戰拓荒者的金塊隊，要尋求晉級西區決賽迎戰勇士的機會，金塊隊在首輪同樣是打滿七戰才力克季後賽常勝軍馬刺，陣中全能中鋒約柯奇（Nikola Jokic）系列賽場均26.8分、14籃板、8.7助攻，系列賽兩度「大三元」，是球隊贏球基石。

拓荒者隊同樣不願放棄機會，面對第七場的殊死戰，麥凱倫（C.J. McCollum ）說，「總有人得回家，而有人會前進加州。」