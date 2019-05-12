NBA／手指脫臼苦撐 柯瑞：要不痛除非休息

2019-05-12 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



防護員將柯瑞的食指與中指貼紮固定，但他坦言手指脫臼仍非常疼痛。 路透 分享 facebook

在季後賽第二輪對火箭第二戰造成左手中指脫臼的勇士球星柯瑞（Stephen Curry），昨天在第六戰咬牙苦撐，第四節獨拿23分，為球隊搶下分區決賽門票，柯瑞在賽後透露左手疼痛難耐，儘管嘗試過許多方法仍難止痛，要免除疼痛，只有休息。

柯瑞昨日在上半場陷入犯規麻煩，得分掛蛋，下半場即時甦醒，三分球9投4中，共攻下33分，即便倒數2分53秒三分球出手時，左手再度被打中，讓他一度壓著手面露痛苦，仍舊負傷拚戰，聯手攻下27分的湯普森（Klay Thompson）率隊118：113擊敗火箭隊，系列賽以4：2挺進西區冠軍戰。

「發生和第二戰相同的情況，實在痛斃了，幸好我還有幾天可以休息。」為了讓左手中指更有支撐性，防護員將他的食指與中指貼紮固定，且中間隔著夾板，減輕他持球時的疼痛。

柯瑞表示試過很多方法，「做了很多嘗試，但我想除非我有時間休息，否則手會一直痛下去。我還是會持續尋找讓我持球時更舒服的方式。」

勇士助教佛萊斯（Bruce Fraser）也坦言柯瑞要復原沒有捷徑，只能在練習和賽後冰敷減輕疼痛和腫脹，儘管柯瑞不願將受傷當作投籃命中率低的藉口，但佛萊斯表示，手指的確影響他的出手。

所幸在西區決賽開打前，柯瑞還有幾天能休息，靜候丹佛金塊與波特蘭拓荒者在明天第七戰的結果。