NBA／佛蓋爾接掌湖人帥位 與基德組教練團

2019-05-12 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



湖人找到新教頭，確定與佛蓋爾（Frank Vogel）簽下三年合約。 美聯社 分享 facebook

與泰隆魯（Tyronn Lue）談判破局，湖人隊在12日迎來好消息，確定與佛蓋爾（Frank Vogel）簽下三年合約，並將與前密爾瓦基公鹿隊教頭、名人堂球星基德（Jason Kidd）攜手組成教練團。

45歲的佛蓋爾是在兩天前與湖人高層碰面，談約進展順利，於美國時間本周六中午湖人隊就與佛蓋爾的經紀人庫柏（Lonnie Cooper）簽訂合約，佛蓋爾確定接掌湖人隊兵符。

佛蓋爾於2011年至2016年執掌印第安納溜馬隊兵符，2016年-2018年執教奧蘭多魔術隊，在他執教溜馬隊五個球季期間，四度打進季後賽，2012-13年、2013-14年兩季防守效率值聯盟居冠，並闖進東區冠軍賽。

佛蓋爾執教溜馬隊期間拿下250勝181負，勝率5成8是史上第二高，不過擔任魔術主帥期間則因為球隊重建，兩季各僅拿下29勝和25勝。

據了解，佛蓋爾備受湖人顧問蘭比斯（Kurt Rambis）以及前教頭「禪師」傑克森（Phil Jackson）推薦，2016年傑克森和蘭比斯就曾考慮讓佛蓋爾接掌尼克兵符，不過最終與何納塞克（Jeff Hornacek）簽約。

基德日前曾大方表示願意執教湖人的意願，除了湖人隊的輝煌戰功，與詹姆斯（ LeBron James）攜手也是誘因之一，湖人隊也期盼「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）能在基德的麾下有所成長。