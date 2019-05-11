籃球／電信女籃苗栗做公益 李吟娸獻花感謝母親

2019-05-11 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



已連續九年舉辦的中華電信女籃公益活動，今年首度前進苗栗大倫國中舉辦公益盃三對三鬥牛賽，不僅吸引苗栗地區的184支球隊報名，擁有不少苗栗球員的中華電信與南山高中女籃球員也為活動站台，其中今年拿下HBL女子組MVP的李吟娸，也在今天活的活動中獻花給母親，提前過母親節。

今年中華電信女籃「愛與關懷公益活動」有三場系列活動，分別於苗栗、台南與屏東舉行，除透過比賽推廣籃球運動，也希望從中找到籃球新星，培養儲備球員，而剛結束賽季的電信球員們也積極投入社會公益活動，更用心設計活動內容，由徐千惠主掌「基層籃球訓練站」在一小時課程傳授防守、運球、傳球等比賽技巧，邀請苗栗地區國高中女籃校隊選手參加。

中華電信基金會執行長李如芳表示，苗栗是國內籃球發展的重地，目前電信體系中有多名來自苗栗的球員，而今年國中聯賽女子組冠軍也是來自苗栗的大倫國中，包括南山李吟娸等人都是該校畢業校友，希望藉由這次將活動帶到苗栗，能夠再幫助這邊的籃球發展。

在活動中場的籃球趣味活動，身為苗栗人的李吟娸、徐千惠野特別邀請媽媽與阿姨同樂，李吟娸也在活動中獻花給母親，在母親節前夕表達感謝之意，「其實以前媽媽並不支持我到台北打球，但在我北上後，她仍是無怨無悔的支持我，在母親節前，我想跟她說一聲『謝謝』。」

而台師大徐詩涵同樣是苗栗子弟兵，對於今年國中聯賽男女冠軍都是來自苗栗的學校，她說：「苗栗真的培養了很多籃球人才，尤其今年大倫的奪冠班底，幾乎都是一路看著她們成長的，覺得相當開心。」