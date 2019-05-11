NBA／浪花兄弟合攻60分 勇士淘汰火箭挺進西決

2019-05-11 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「浪花兄弟」湯普森（右）和柯瑞（左）合攻60分帶領下，以118：113辛苦擊敗火箭隊，在系列賽以4：2率先搶下西區冠軍賽門票。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

儘管少了杜蘭特（Kevin Durant），勇士隊今天（11日）靠著「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Stephen Curry）合攻60分帶領下，以118：113辛苦擊敗火箭隊，在系列賽以4：2率先搶下西區冠軍賽門票。

勇士在第五戰傷了杜蘭特，因右小腿拉傷確定缺席與火箭的系列賽，若是勇士挺進西區冠軍賽，才可能看到杜蘭特復出；而外媒也報導，在杜蘭特缺陣下，賭盤一面看衰勇士，認為火箭能將系列賽扳平。今天勇士改用伯加特（Andrew Bogut）取代杜蘭特先發。

此役勇士柯瑞在上半場又手感不佳還吞下三次犯規，前五投都落空，沒有任何得分進帳，這也是柯瑞生涯第102場季後賽中首度半場沒有任何得分進帳；上一次柯瑞半場沒有得分進帳，要追溯到2012年11月23日，勇士例行賽作客金塊，柯瑞半場0分、1籃板、2助攻，最終勇士91：102落敗。

儘管如此，勇士仍在湯普森上半場15投8中，包括三分球9投5中，個人獨拿21分帶領下，加上板凳球員也適時給予火力支援，讓勇士半場打完仍以57：57逼平火箭。

易籃後，勇士在湯普森帶領下仍努力緊咬比分，此役手感不佳的柯瑞終於在第三節結束前2分14秒投進此役首顆三分球幫助球隊超前，不過火箭在保羅（Chris Paul）單節獨拿10分，又在此節末段送出兩個助攻，幫助火箭三節打完取得五分領先。

決勝節戰況仍陷入膠著，雙方戰到最後四分多鐘仍戰成97平，隨後魯尼（Kevon Looney）先是在籃下擺進2分超前，柯瑞又飆進三分，個人連得八分，加上湯普森再補進個人第七顆三分球，替球隊鎖住勝果，最終就以五分差收下勝利。

上半場得分掛蛋的柯瑞，下半場找回狀態，個人獨拿全隊最高的33分、5籃板、4助攻，半場攻下33分也寫下個人季後賽生涯新高紀錄；湯普森三分球13投7中貢獻27分，加上板凳貢獻33分，比下火箭替補球員的17分，成為致勝關鍵之一。

火箭則以哈登（James Harden）35分、8籃板最佳，保羅27分、11籃板、6助攻次之。