NBA／不滿湖人高層 湖人球迷聚眾抗議

2019-05-11 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



湖人高層的作為引發不少球迷不滿，今天約有40位球迷聚集在湖人主場史坦波中心外舉牌抗議 截圖自推特 分享 facebook

本季迎來詹姆斯（LeBron James）入團的洛杉磯湖人，仍無法如預期地闖進季後賽，經歷失利的一季後，湖人先是開除了主帥華頓（Luke Walton），又與原本有極大可能接下帥位的泰隆魯（Tyronn Lue）因合約談不攏，湖人高層的作為引發不少球迷不滿，今天約有40位球迷聚集在湖人主場史坦波中心外舉牌抗議，希望湖人能有所作為。

昨天就有報導指出，部分湖人球迷組織在湖人主場史坦波中心前舉行抗議球隊戰績太爛，以及老闆經營不佳，任用不適任的人等，期待獲得各界的重視。

Some Lakers fans organized a protest today outside of Staples Center.



Here's how it looked. (via @latimessports)pic.twitter.com/kWgDhuuLJN — SportsCenter (@SportsCenter) May 10, 2019

今天球迷在史坦波中心外高舉抗議標語，並高喊著「開除蘭比斯（Kurt Rambis）！」、「琳達（Linda Rambis）滾蛋！」、「爛老闆！」來宣洩對湖人高層的不滿；據了解，蘭比斯與妻子琳達是珍妮巴斯（Jeanie Buss）十分信賴的好友和顧問，他們在招聘泰隆魯過程中發揮重要的作用。

這次抗議活動發起人瑞佛斯（Charlie Rivers）表示，有裙帶關係不應該介入球團決策，希望湖人能夠開除蘭比斯夫妻，他還明確表示，自己的立場是針對球團決策者，並非球員。

瑞佛斯說：「這完全取決於球團高層與他們的決策，我們有詹姆斯還打成這樣，湖人應該開除管理團隊，或是賣掉整支球隊，我覺得珍妮巴斯身邊的人是阻礙球隊發展的主要因素。」