NBA／不滿湖人高層 湖人球迷聚眾抗議

本季迎來詹姆斯(LeBron James)入團的洛杉磯湖人,仍無法如預期地闖進季後賽,經歷失利的一季後,湖人先是開除了主帥華頓(Luke Walton),又與原本有極大可能接下帥位的泰隆魯(Tyronn Lue)因合約談不攏,湖人高層的作為引發不少球迷不滿,今天約有40位球迷聚集在湖人主場史坦波中心外舉牌抗議,希望湖人能有所作為。

昨天就有報導指出,部分湖人球迷組織在湖人主場史坦波中心前舉行抗議球隊戰績太爛,以及老闆經營不佳,任用不適任的人等,期待獲得各界的重視。

今天球迷在史坦波中心外高舉抗議標語,並高喊著「開除蘭比斯(Kurt Rambis)!」、「琳達(Linda Rambis)滾蛋!」、「爛老闆!」來宣洩對湖人高層的不滿;據了解,蘭比斯與妻子琳達是珍妮巴斯(Jeanie Buss)十分信賴的好友和顧問,他們在招聘泰隆魯過程中發揮重要的作用。

這次抗議活動發起人瑞佛斯(Charlie Rivers)表示,有裙帶關係不應該介入球團決策,希望湖人能夠開除蘭比斯夫妻,他還明確表示,自己的立場是針對球團決策者,並非球員。

瑞佛斯說:「這完全取決於球團高層與他們的決策,我們有詹姆斯還打成這樣,湖人應該開除管理團隊,或是賣掉整支球隊,我覺得珍妮巴斯身邊的人是阻礙球隊發展的主要因素。」

