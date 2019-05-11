NBA／退役念頭50% 帕克：6月給黃蜂回覆

2019-05-11 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



帕克是否退役機率是一半一半。 路透 分享 facebook

本月17日將過37歲生日的帕克（Tony Parker），近日接受訪問時談到未來動向，他表示，是否會在今年夏天選擇退役，現在仍是50%的可能性。

「機率是50%，我目前還沒有做出決定。」帕克日前接受法國電視節目《C’a Vous》採訪中談到今年夏天退役的可能性時說，「我有跟黃蜂說過，我將會在6月給他們回覆。」

帕克繼續說：「我真的很猶豫，我已經沒有什麼要去證明的了。我想花一些時間和家待在一起，而且在最後一個賽季中，我還有一件事想實現，NBA將會在法國巴黎舉行一場比賽，那將會是件美好的事情。」NBA目前已經規劃了要在明年1月20日在法國巴黎安排一場黃蜂對公鹿的例行賽。

本季帕克離開效力17年的馬刺，改披黃蜂戰袍，簽下一紙兩年1000萬美元的合約，不過最終黃蜂在例行賽39勝43負的戰績無緣季後賽，也中斷了帕克連續17年闖進季後賽的紀錄。

帕克說：「在我的生涯中，我都是為了奪冠而努力打球，黃蜂是一支中段班球隊，有時你很難找到激勵自己早上起來的理由，我曾在馬刺度過了17個球季，在球季開打前，我都認為我們是有奪冠的機會。」

在本季例行賽最後一場比賽結束後，帕克曾表示，征戰下個賽季機率為50%，如果他繼續征戰的話，他願意繼續為為季後賽努力的球隊效力，並不想效力一支重建中的球隊。