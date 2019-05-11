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NBA／KD缺陣不感壓力 柯瑞：休息室氣氛很好

2019-05-11 08:58聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

柯瑞表示球隊不因KD缺陣受影響，休息室氣氛仍非常好。 美聯社
柯瑞表示球隊不因KD缺陣受影響，休息室氣氛仍非常好。 美聯社
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儘管因杜蘭特（Kevin Durant）小腿拉傷缺陣，賭盤一致不看好勇士隊能拿下系列賽第六戰勝利，面對杜蘭特缺陣的挑戰，加上不時傳出關於球員的交易消息，柯瑞（Stephen Curry）表示，不會因此備感壓力，自己就是開心打好每場比賽。

尋求三連霸的勇士，在今年季後賽面臨不少挑戰，首輪與快艇隊的系列賽第二戰卡珍斯（DeMarcus Cousins）就因左腿股四頭肌撕裂傷提前退場，也傳出他可能提前報銷的消息。

來到季後賽第二輪，勇士又在與火箭隊的系列賽第五戰傷了杜蘭特，加上本季關於是球員的交易傳言沒有停止，儘管勇士面對接踵而來的傷兵挑戰和不斷的交易傳言，柯瑞表示，並未對休息室內的氣氛造成影響。

「休息室氣氛很好，或者說我們在休息室內從來沒有什麼問題。」柯瑞說，「能在季後賽對戰像火箭這樣的強隊讓我感到興奮，這個系列賽每場都打到最後時刻才分出勝負，真的非常刺激。過去幾年我們拿了幾座冠軍，想要奪冠的心態讓我們心無旁騖，外界所有的噪音和傳言都無法影響我們。」

柯瑞認為，不管球隊遭遇到什麼困難或挑戰，大家都會以正確的心態面對每場比賽，「我必須發揮出色且更有攻擊性，有更好的出手，雖然球隊面臨挑戰，但我的信心不變，我就是打好比賽。今天早上醒來，我不覺得肩膀上有額外的重量或是任何東西，每天感覺都像這樣，我就是開心打籃球而已。」

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