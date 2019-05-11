NBA／難有人頂替KD 柯爾：所有牌都在桌面了

2019-05-11 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



杜蘭特因右小腿拉傷將缺席與火箭隊的系列賽，勇士將少了平均35分的火力。 美聯社 分享 facebook

金州勇士在系列賽第五戰傷了大將杜蘭特（Kevin Durant），因右小腿拉傷將缺席與火箭隊的系列賽，被問到是否有奇兵能頂替杜蘭特的位置？主帥柯爾（Steve Kerr）表示，很難找到替代杜蘭特這樣等級的球員，他說：「我們所有的牌都在桌面上了。」

杜蘭特在上一場比賽的第三節末不慎拉傷右小腿而提前退場，之後未再回到球場上，賽後他確診為右小腿輕微拉傷，將在一周後再進行複檢，今天（11日）客場對戰火箭，杜蘭特不會到場。

談到杜蘭特的傷勢，柯爾說：「這是個好消息，小腿拉傷，他之前也遭遇過類似傷病，目前看來反饋還不錯。雖然這個系列賽他無法繼續出戰，讓我們非常沮喪，但如果能夠贏下這個系列賽，那麼我們可以期待他在不久的將來回歸。」

柯爾表示，杜蘭特受傷後，自己還沒有和他聯繫，但他有信心球隊能夠找到再贏一場比賽的方式，對於杜蘭特的缺陣，他仍保持正面心態面對挑戰，儘管坦言很難找到能夠頂替杜蘭特這樣等級的球員。

柯爾說：「現在我們要做的是要把這件事忘掉，上場享受比賽。這是季後賽，是終極考驗，且現在我們3：2領先，處於有利的位置，我們手上的總冠軍戒指帶給我們很多的經驗與自信，所以讓我們去面對挑戰吧！」