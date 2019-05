湖人本季引進詹姆斯,卻未打進季後賽,湖人球迷怒了。 路透 分享 facebook

根據洛杉磯當地媒體AM 570 LA Sports報導,有部分湖人球迷組織在湖人主場史代普中心前舉行抗議球隊戰績太爛,以及老闆經營不佳,任用不適任的人等,期待獲得各界的重視。抗議是在台北時間11日凌晨1時左右進行(加州時間10日中午12時)。

湖人本季37勝45負無緣季後賽,球季之後總管魔術強森去職和開除教頭華頓,但球迷仍無法止住怒火。

湖人球迷在網路上發起這項抗議活動,他們表示,老闆珍妮巴斯(Jeannie Buss)一點都不關心我們球迷,只在意媒體說什麼。希望大家帶著標語抗議,要湖人高層給個交代。

球迷還建議標語,「珍妮是要跟妳老爸作對嗎?」(過世湖人前老闆)、「賣了球隊」、「不要基德」等等。

#Lakers fans are organizing a protest outside of #StaplesCenter https://t.co/3y3tPuoKoy