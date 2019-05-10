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NBA／對付哈登 格林的祕訣是互相幫忙

2019-05-10 16:28世界日報 記者劉先進╱屋崙報導

格林談防守哈登秘訣。 世界日報
格林談防守哈登秘訣。 世界日報
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金州勇士8日晚在杜蘭特末節缺席的情況下險勝休士頓火箭，奪得西區本賽季賽點，再贏一場就挺進西區決賽。雙方下一場對決周五在火箭主場舉行。教頭柯爾賽後提及勇士在杜蘭特缺陣後的表現，甚至引用英超勁旅利物浦逆轉贏球後總經理克洛普(Jurgen Klopp)的話爆粗口說，球員就是「他X的巨人」（giants）。

柯爾說，如果杜蘭特傷退，大家可以看到勇士是如何在第四節展示實力的，球隊會找到他缺戰後贏球的方法，當晚就很好終結比賽。「我不知道你們是不是足球迷，昨天利物浦站出來打出足球歷史最精彩的一戰（利物浦首回合被西甲豪門巴塞羅那進3球，第二回合連進4球逆轉殺進歐冠決賽）。就像總經理克洛普說的，利物浦的孩子可能昏昏欲睡，但我們的球員是他X的巨人。」

火箭頭號球星哈登末節在勇士的強硬包夾策略下，只出手3次，得到5分，最後7分鐘僅1次出手。勇士攻防樞紐格林8分12籃板11助攻但六犯離場。

他賽後接受本報提問時談及防守哈登祕訣，說勇士有不少球員可以防守哈登，比如湯普森、伊戈達拉，他們防得很好。「我們可以打出相同強度的防守，他有時能命中投籃，但我們接著防。大家在場上互相幫助協防，干擾他每次投籃。」

格林說，哈登是個非常優秀的進攻球員，即使對位者打出強悍防守，他還是可能得分，但這沒關係，「我們接著防守，有時得相信自己。」

柯瑞在杜蘭特受傷前14中4，受傷後全面爆發9中5，包括末節的13分。他表示，季後賽杜蘭特一直將球隊扛在肩上，但季後賽無論誰缺席，其他人都要站出來，客場去休士頓是很好的淘汰對手的機會。

火箭足球
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