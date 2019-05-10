NBA／請不到泰隆魯 湖人高層挨轟「窩囊廢」

2019-05-10 13:46 世界日報 編譯組／綜合報導



連泰隆魯都無法簽下，湖人領導班子挨轟窩囊廢。 世界日報 分享 facebook

3日消息傳出，洛杉磯湖人隊敲定前克利夫蘭騎士隊總教練泰隆魯（Tyronn Lue）出任總教練，洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）指出，泰隆魯並非最佳人選，但湖人隊別無選擇。沒想到8日驚傳雙方談合約破局，普拉施克不禁開罵，湖人隊領導班子連一個失業在家的人都請不到，簡直窩囊廢。湖人隊到底想怎樣？難道想送走天王詹姆斯（LeBron James）？

普拉施克說過，鑑於詹姆斯的幕後影響力，聘請泰隆魯就如同把湖人隊拱手請詹姆斯指揮。不過既然湖人隊未來三年逃不過詹皇手掌心，也許泰隆魯還真是湖人隊唯一選擇。如今泰隆魯不來了，詹姆斯肯定不會開心。詹姆斯第一個球季已經沒全力投入，未來三季心情不好更不會賣力打球，也許湖人隊只有送神離開，從此萬劫不復。

消息人士告訴普拉施克，其實不是泰隆魯拒絕湖人隊，而是湖人隊反悔，認為泰隆魯還是不大適合。普拉施克對這種說法嗤之以鼻。他說，湖人隊都已經拿出鑽戒，單膝下跪向泰隆魯求婚，怎麼可能反悔？根本是泰隆魯把伸出的手縮回，不讓湖人隊為他戴上婚戒。

五天之前一切似乎已萬事俱備，只差簽字。泰隆魯在拉斯維加斯歡度42歲生日，擺在眼前赫然是「湖人蛋糕」，大家就等湖人隊舉行記者會正式宣布。

沒想到湖人隊向泰隆魯提出三年1800萬元合約，而非標準行情的五年2500萬元。普拉施克說，湖人隊另一總教練人選威廉斯（Monty Williams）與湖人隊放棄的前總教練華頓（Luke Walton），分別與鳳凰城太陽隊與沙加緬度國王隊簽五年約，泰隆魯豈能連他們都比不上？

雪上加霜的是，湖人隊要求泰隆魯讓管理階層安插助理教練人選，包括名聲不佳的密爾瓦基雄鹿隊前總教練基德（Jason Kidd）。普拉施克說，泰隆魯等於被架空，沒有總冠軍級的總教練會同意這種安排。

普拉施克說，湖人隊當然不是付不起五年合約。管理階層顯然認為，聘請泰隆魯完全針對詹皇胃口，詹皇合約還剩三年，泰隆魯合約當然與詹皇同步，兩人屆時同進退。普拉施克說，這等於泰隆魯還沒上任就已成跛鴨，過去老巴斯（Jerry Buss）在世時，絕不會做出這種腦殘決定。

普拉施克說，老巴斯做事一向一錘定音，如今女兒巴斯（Jeanie Buss）當家，領導班子變成七嘴八舌，滿是雜音。總經理佩林卡（Rob Pelinka）第一個考驗表現完全不及格，加上巴斯閨密琳達（Linda Rambis）垂簾聽政，最後可能只剩琳達的老公藍畢斯（Kurt Rambis）發號施令。藍畢斯是魔術強森時代的湖人球員，也擔任過湖人總教練。

普拉施克預言，這種發展將使湖人隊找不到另外大咖球員來歸，由於新任總教練詹姆斯不中意，未來三年等著瞧詹姆斯的人馬在幕後扯後腿吧。