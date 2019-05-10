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NBA／巴特勒25分領軍 76人退暴龍逼出第七戰

2019-05-10 10:48聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

巴特勒(左)領軍76人系列賽打平暴龍，將進入第七戰。 路透
巴特勒(左)領軍76人系列賽打平暴龍，將進入第七戰。 路透
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

背水一戰的76人今天回到主場迎戰暴龍隊，靠著巴特勒（Jimmy Butler）繳出25分、6籃板、8助攻領軍，加上團隊多點開花攻勢下，以112：101擊敗對手，成功將戰線逼至「搶七」大戰；攸關東區另一張冠軍賽門票的比賽將在台灣時間13日上午七時回到多倫多進行。

前一役暴龍在團隊六人得分上雙的情況下，在主場輕取暴龍取得系列賽3：2的「聽牌」優勢，今天兩軍移師費城進行第六戰，76人首節進攻端就有效發揮，在巴特勒、西蒙斯（Ben Simmons）、哈里斯（Tobias Harris）各攻下8分情況下，首節取得8分領先。

次節開始76人在瑞迪克（JJ Redick）、安比德（Joel Embiid）、史考特（Mike Scott）連續三顆三分球攻勢下，打出一波13：2攻勢將分差擴大，76人在團隊多點開花攻勢下，整場壓著對手打，反觀暴龍得分只集中在雷納德（Kawhi Leonard ）及席亞康（Pascal Siakam）兩人身上，半場打完76人取得15分領先。

易籃後暴龍進攻仍未有明顯改善，反觀前兩戰因身體不適表現不佳的安比德此役狀態明顯回穩，不時在禁區中衝搶籃板，還賞給準備上籃的雷納德一記「火鍋」，76人在攻守兩端持續有穩定輸出的情況下，三節打完已取得20分領先優勢，最終就以11分差收下勝利，將系列賽扳成3：3平手。

76人在攻守兩端數據都優於對手，團隊命中率達4成61外，團隊籃板數也多了對手18個，共有六人得分突破雙位數，除了巴特勒外，西蒙斯也貢獻21分、8籃板、6助攻，安比德17分、12籃板，外帶2阻攻、抄截和助攻各一，哈里斯16分、9籃板、5助攻，另外瑞迪克及史考特也各有11分演出。

而落敗的暴龍只有三人得分上雙，雷納德攻下全場最高的29分、12籃板，席亞康21分、6籃板、3助攻次之，林書豪此役則未獲得上場時間。

76人暴龍巴特勒
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