NBA／巴特勒25分領軍 76人退暴龍逼出第七戰

背水一戰的76人今天回到主場迎戰暴龍隊,靠著巴特勒(Jimmy Butler)繳出25分、6籃板、8助攻領軍,加上團隊多點開花攻勢下,以112:101擊敗對手,成功將戰線逼至「搶七」大戰;攸關東區另一張冠軍賽門票的比賽將在台灣時間13日上午七時回到多倫多進行。

前一役暴龍在團隊六人得分上雙的情況下,在主場輕取暴龍取得系列賽3:2的「聽牌」優勢,今天兩軍移師費城進行第六戰,76人首節進攻端就有效發揮,在巴特勒、西蒙斯(Ben Simmons)、哈里斯(Tobias Harris)各攻下8分情況下,首節取得8分領先。

次節開始76人在瑞迪克(JJ Redick)、安比德(Joel Embiid)、史考特(Mike Scott)連續三顆三分球攻勢下,打出一波13:2攻勢將分差擴大,76人在團隊多點開花攻勢下,整場壓著對手打,反觀暴龍得分只集中在雷納德(Kawhi Leonard )及席亞康(Pascal Siakam)兩人身上,半場打完76人取得15分領先。

易籃後暴龍進攻仍未有明顯改善,反觀前兩戰因身體不適表現不佳的安比德此役狀態明顯回穩,不時在禁區中衝搶籃板,還賞給準備上籃的雷納德一記「火鍋」,76人在攻守兩端持續有穩定輸出的情況下,三節打完已取得20分領先優勢,最終就以11分差收下勝利,將系列賽扳成3:3平手。

76人在攻守兩端數據都優於對手,團隊命中率達4成61外,團隊籃板數也多了對手18個,共有六人得分突破雙位數,除了巴特勒外,西蒙斯也貢獻21分、8籃板、6助攻,安比德17分、12籃板,外帶2阻攻、抄截和助攻各一,哈里斯16分、9籃板、5助攻,另外瑞迪克及史考特也各有11分演出。

而落敗的暴龍只有三人得分上雙,雷納德攻下全場最高的29分、12籃板,席亞康21分、6籃板、3助攻次之,林書豪此役則未獲得上場時間。

