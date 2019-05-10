NBA／湯普森最後上籃腳出界？裁判報告：無明確證據

2019-05-10 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



湯普森最後上籃腳出界？ 歐新社 分享 facebook 火箭與勇士隊系列賽昨天（9日）進行關鍵第五戰，儘管勇士杜蘭特（Kevin Durant）在第三節末段出現右小腿拉傷情況提前退場，仍靠著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）聯手攻下52分，率隊以104：99險勝火箭，取得「聽牌」優勢，而讀秒階段湯普森上籃得手前右腳是否踩出界，根據最後兩分鐘裁判報告指出，並未有明確證據證明。

上半場領先達雙位數的勇士，易籃後逐漸遭火箭追上，決勝節戰局緊繃，終場前18.6秒哈登（James Harden）上籃擺進2分後將分數追成3分差，隨後勇士發動最後一波攻擊。

讀秒階段湯普森在右邊底線運球時，遭到哈登與保羅（Chris Paul）的包夾，當時他情急下將球傳出，之後接獲隊友傳球後趁空擋上籃擺進2分，幫助球隊穩住勝果，賽後重播畫面中湯普森的右腳疑似已經踩出界。

而最後兩分鐘裁判報告表示，經過多重角度檢視後，仍沒有明確證據證明湯普森是否已經出界；要推翻原判，必須要有明確的證據來推翻，而湯普森的這次判決，在重播畫面中並沒有辦法明確顯示出來。

不管最後兩分鐘裁判報告結果如何，也無法改變比賽情況，勇士與火箭的第六戰將在台灣時間11日上午九點移師休士頓進行。