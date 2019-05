NBA／湯普森最後上籃腳出界？裁判報告：無明確證據

湯普森最後上籃腳出界? 歐新社 分享 facebook 火箭與勇士隊系列賽昨天(9日)進行關鍵第五戰,儘管勇士杜蘭特(Kevin Durant)在第三節末段出現右小腿拉傷情況提前退場,仍靠著「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)聯手攻下52分,率隊以104:99險勝火箭,取得「聽牌」優勢,而讀秒階段湯普森上籃得手前右腳是否踩出界,根據最後兩分鐘裁判報告指出,並未有明確證據證明。

上半場領先達雙位數的勇士,易籃後逐漸遭火箭追上,決勝節戰局緊繃,終場前18.6秒哈登(James Harden)上籃擺進2分後將分數追成3分差,隨後勇士發動最後一波攻擊。

讀秒階段湯普森在右邊底線運球時,遭到哈登與保羅(Chris Paul)的包夾,當時他情急下將球傳出,之後接獲隊友傳球後趁空擋上籃擺進2分,幫助球隊穩住勝果,賽後重播畫面中湯普森的右腳疑似已經踩出界。

而最後兩分鐘裁判報告表示,經過多重角度檢視後,仍沒有明確證據證明湯普森是否已經出界;要推翻原判,必須要有明確的證據來推翻,而湯普森的這次判決,在重播畫面中並沒有辦法明確顯示出來。

不管最後兩分鐘裁判報告結果如何,也無法改變比賽情況,勇士與火箭的第六戰將在台灣時間11日上午九點移師休士頓進行。

Klay Thompson Might Have Stepped Out Of Bounds On The Final Possession 👀 https://t.co/Fr1D7aQphw via @YouTube