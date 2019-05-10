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續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00林文

西區第二輪金塊拓荒者的組合，拓荒者面臨退無可退的絕境，回到主場的第六戰不是把金塊隊趕回丹佛高原就是得無奈放暑假。第五戰在金塊主場是本系列最大的分差，拓荒者大輸26分，其餘輸掉的兩場加起來也才輸12分，贏球的兩場勝分則是十分，其中還歷經第四戰的史詩級四度延長賽，在第五戰之前，這是個將留名於近年戰況最膠著的對戰組合之一。

但是拓荒者在沒有內線大白熊諾基奇(Jusuf Nurkic)，康特(Enes Kanter)又帶著廢一半肩膀出賽的情況下，暴露出內線弱點，已逐漸讓金塊找出破解之道，要頂住金塊扛壩子約柯奇(Nikola Jokic)、米爾賽普(Paul Millsap)為首所帶來的巨大攻守壓力，真的得不斷輪換防守，貫徹整場強度才有機會一拚。

拓荒者主力鋒線被金塊殺得「霸王卸甲」，只能看著約柯奇、米爾賽普蹂躪禁區，成為球隊...
拓荒者主力鋒線被金塊殺得「霸王卸甲」，只能看著約柯奇、米爾賽普蹂躪禁區，成為球隊慘敗的主因之一。 美聯社
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備戰生死決戰的拓荒者，所幸關鍵續命賽事是在主場，全場球迷們可望成為球隊最佳第六人。若拓荒者要把戰線拉長開跋回丹佛復仇，那麼第五戰幾項缺失一定得有所改善。

拓荒者得改善二、三節被一波帶走

拓荒者輸掉的三場當中，第三節單節都打得不太理想，落後給金塊，讓金塊在決勝節打順。第五戰則是拓荒者第二節尾段被一波流帶走，輸了12分，第三節又輸了10分，這讓決勝節未打氣先衰的無力追趕，整場球的比分趨勢分布就是差在這。糟糕的二、三節比賽內容，拓荒者第六戰的攻守強度必須有堅持整場比賽的自覺。

拓荒者雙槍在第五戰打得相當辛苦，雖然里拉德(Damian Lillard)上半場兩次四分打苦苦追趕，但與麥凱倫(C.J. McCollum)合計全場僅得34分，破壞力近乎被封鎖。其餘得分點又無法在比分尚未無力追趕之際跳出來。

拓荒者在第二節末段開始容易被金塊瞬間拉開比數，這個時間點一定要特別小心。 美聯社
拓荒者在第二節末段開始容易被金塊瞬間拉開比數，這個時間點一定要特別小心。 美聯社
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外線出手選擇的拿捏 罰球命中率得提升

拓荒者太執著三分線攻勢，出手選擇有待商榷。第五戰團隊共出手三分線37次命中10顆，佔了球隊出手的38%，只比扣掉四度延長賽的瘋狂戰役少出手五次。金塊這邊則是三分球出手比例佔全部出手的27%，且有著更多的突破朝籃框攻擊，兩分球命中率48.9%，明顯優於拓荒者的36.7%。

兩隊罰球次數相當，命中率卻差距甚大，金塊站上罰球線31次，穩穩命中28球的高水準演出，反觀拓荒者是30罰只命中16球，光這項環節就輸了12分，佔了勝分差快一半。

拓荒者必須調整進攻時間與出手選擇的拿捏，金塊的變化性上一場比拓荒者豐富，且更有耐心，雖然整場球比拓荒者少了八次進攻回合，但是效率很明顯地顯示於命中率上更勝對手。

三分球進球雖然很爽，但到了季後賽防守強度大幅提升，恐怕沒辦法像例行賽投得那麼順了...
三分球進球雖然很爽，但到了季後賽防守強度大幅提升，恐怕沒辦法像例行賽投得那麼順了，拓荒者不應過度依賴三分球攻勢。 美聯社
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雙槍再神也有限 也要有其他球員跳出

拓荒者的穩定得分點本來就不多，幾乎靠著雙槍的個人能力得分或者製造隊友攻擊機會。而今年季後賽里拉德也證明他有別於上季季後賽的努力，本系列賽26.2分，麥凱倫也有著全明星級的演出23.6分，只是起伏還是比前一輪大了些。

然而其餘球員柯林斯(Zach Collins)能拚能搶，一定要多上來分擔康特的壓力，系列賽場均14.4分，且外線命中率不錯的胡德(Rodney Hood)則除了外線放箭之外，也要多運用他6尺8吋的身高去單打金塊穆雷(Jamal Murray)、哈里斯(Gary Harris)身高不足的後場。

不管如何，拓荒者要避免在家被淘汰，需要雙槍有著水準以上的表現，其餘隊友也要跳出來分擔責任才有得玩。

麥凱倫(中)和里拉德(右)在季後賽瘋狂飆分，兩人在10場比賽平均得到53.6分，...
麥凱倫(中)和里拉德(右)在季後賽瘋狂飆分，兩人在10場比賽平均得到53.6分，但是對上金塊這種級別的球隊，還是需要更多隊友支援。 美聯社
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防守圈擴大後的還原 換防溝通待加強

再看看致命的防守端，由於約柯奇的單場觸球次數是所有季後賽球員中最高的，拓荒者泰半的注意力都在他身上，加上約柯奇習慣在高位掩護、持球策應，給空手切，這迫使拓荒者為了阻止攻勢發動，而將防守圈拉得相當大，反而幾乎清出整個油漆區的空間。

當外圍防守得面臨換防抉擇的溝通不清，當康特又被拉到外圍去看守約柯奇，金塊逮到一拍空檔馬上就能直搗籃底攻擊，拓荒者兩翼到底線的協防同樣因為防守圈拉開的關係，根本來不及關門幫忙，讓穆雷、哈里斯、與巴頓(Will Barton)都有多次切入攻擊籃框的鏡頭。

而米爺在這系列賽發揮老將價值，穩定貢獻19分左右，且效率越來越佳，第六戰拓荒者不能讓米爺予取予求的面框突破，停球投籃。壓迫第一線防守之後的還原緊縮，一定要及時去保護到禁區。金塊隊由約柯奇的防守吸引力，吉他自身傳球天賦所創造出來的其他球員機會，是金塊將整體進攻擴散到全隊最可怕的地方。

金塊中鋒約柯奇高超的得分和傳球技巧，常常讓拓荒者換防出現問題，而讓穆雷和哈里斯(...
金塊中鋒約柯奇高超的得分和傳球技巧，常常讓拓荒者換防出現問題，而讓穆雷和哈里斯(中)等球員有輕鬆上籃的機會。 美聯社
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還有就是拓荒者在掌握籃板卡位的細節有待提升，過大的防守圈讓球員無罰專注在保護禁區的卡位，對於遠邊對手的防止衝搶也做得並不確實，團隊籃板上場輸了18個，是系列賽最慘烈一役，想必這是第六戰相當重要的一課。

究竟這組難分軒輊的組合，是否能避免第五戰的大比分差球賽，拓荒者是否打出讓球迷們滿意，且無愧於團隊上上下下的關鍵決定戰，里拉德得提前打卡上班開啟「DAME TIME」模式，帶頭率領球隊捍衛主場誓言續命。

拓荒者需要里拉德(中)更早開啟飆分模式，不能讓金塊提早拉開比數。 美聯社
拓荒者需要里拉德(中)更早開啟飆分模式，不能讓金塊提早拉開比數。 美聯社
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拓荒者金塊里拉德約柯奇

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
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