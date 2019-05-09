SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



第16季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽第四戰，富邦賈西亞拿下總冠軍賽MVP。記者王騰毅/攝影 分享 facebook 從上個賽季被台銀隊列為頭痛人物到今年幫助富邦勇士隊奪冠，賈西亞本季重返SBL不僅展現更高的配合度，還在今天的冠軍賽第四戰以32分、10籃板、7助攻的全能表現，幫助富邦拿下隊史首座總冠軍，自己也抱回冠軍賽MVP榮耀，讓他直言度過美好的一年。

賈西亞在上賽季首度來台加盟台銀後，開季表現一度獲得好評，不過隨著球隊戰績走下坡，場內外態度也受到質疑，不過今年他仍獲得富邦勇士青睞，在季中與米歇爾組成破壞力驚人的雙洋將組合，成為富邦下半季戰績狂拉尾盤的關鍵。

在來到季後賽後，賈西亞不僅扛下禁區髒活，與台啤的冠軍賽更是火力全開，除了第二戰僅拿下10分外，另外三場比賽得分都在20分以上，今天的第四戰它更是在末節連續飆進三顆三分球，阻斷了台啤的反撲氣燄，成為富邦封王的最大功臣之一。

賈西亞強調，雖然剛加盟富邦時球隊戰績僅有3勝7敗，但總教練許晉哲希望他能夠扮演球隊領袖角色，最終幫助球隊奪冠並拿下冠軍賽MVP，對他來說就是完成任務的最好證明，「我把這樣的壓力放在身上，這也成為我的助力。今年我的女兒出生，而我又能幫助球隊拿下冠軍，這對我來說是相當美好的一年，努力都獲得了回報。」