NBA／第四節消失？ 哈登：我不知道

2019-05-09 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



哈登。 美聯社 分享 facebook 今天雖攻下火箭隊全隊最高的31分，「大鬍子」哈登（James Harden）第四節關鍵時刻卻「神隱」，最後7分鐘僅僅出手1次，最終球隊以99：104敗給勇士隊，讓衛冕軍在主場取得系列賽「聽牌」優勢。

哈登全場31分有12分集中在第三節，助隊扭轉半場打完落後14分劣勢，但第四節卻只拿5分、1助攻，關鍵時刻消失的原因自己也說不清楚。

「我不知道，我會回去看這場比賽的影片。」全場出手16次是系列賽個人新低的哈登表示，自己第四節多次連球都沒碰到，或許是隊友都有更好空檔，「我不確定。」

他第四節只出手3次，遠比過往平均的8次低許多，不過教頭丹東尼（Mike DAntoni）緩頰說，哈登已經盡力，「我認為他還是打出野獸般的比賽，他上場（44分鐘又53秒），當我們需要他時，他就回應，我認為他很棒。」

火箭得分王決勝節靜悄悄，反觀勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）全場25分有12分集中在第四節，領軍衛冕軍單節20投10中攻下32分，且沒出現任何失誤，在球星杜蘭特（Kevin Durant）第三節右小腿受傷退場下仍挺住壓力。

哈登指出，系列賽最後的勝負關鍵還是防守，「這簡單明瞭，不用過度分析比賽，就是擋下他們，把自己擺到可以獲勝的位置，就是這麼簡單。」

火箭後場球星保羅（Chris Paul）今天表現堪稱個人季後賽最糟，全場14投僅3中拿11分，外線6次出手全部落空，還出現3次失誤，他承認這是場難受的敗仗，「我們是有機會的，但我們攻守兩端都要做更好，尤其是我自己。」