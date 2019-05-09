NBA／湯普森今夏動向 柯爾：他完全想待在這

2019-05-09 17:34 聯合新聞網 綜合報導



湯普森想續留勇士。 美聯社 分享 facebook 這個夏天，自由市場將會是兵家之爭的戰場，多支球隊無不清出足夠的薪資空間，以迎接垂涎已久的目標。其中勇士湯普森（Klay Thompson）就是一名較具份量的自由球員。對於湯普森今夏的動作，勇士球員及總教練柯爾（Steve Kerr）發表了一些看法。

季中接近季後賽才加入的波格特（Andrew Bogut）表示：「你不會聽過湯普森說他想離開這裡，或是去其他球隊，還是當球隊的第一得分點。你絕對不會在私底下聽到他這麼說。其他球員可能公開說一套，私底下做一套。但他完全想待在這裡。」

柯爾則說：「我知道球隊上下，不管教練、管理層，還是老闆，每個人都希望湯普森留下來。感覺上就是，湯普森希望待在這，我們也想要他在這。」

勇士上下如此有信心，其中一項原因是因為湯普森不會過度渴望關注。前鋒格林（Draymond Green）也證實：「很罕見，特別現在是社交媒體的時代。聯盟裡有很多人希望被關注，有點令人作嘔。不為什麼，就只是想要被注意，很少人會不想要。但湯普森恰巧不是這種人。」

一旦自由市場開啟，勇士陣容很可能大洗牌，不過球隊選擇相信湯普森仍會留效，並和柯瑞（Stephen Curry）一同踏上全新的主場館大通中心（Chase Center），真正的答案將於7月2日後揭曉。