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NBA／尼克要變強 鎖定爭厄文、杜蘭特、雷納德

2019-05-09 17:10聯合新聞網 綜合報導

尼克今夏鎖定厄文、杜蘭特及雷納德等大咖。 美聯社
尼克今夏鎖定厄文、杜蘭特及雷納德等大咖。 美聯社
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聯盟爐主尼克將與騎士及太陽競爭狀元籤，過去多半預測手握狀元籤的球隊將會選擇威廉森（Zion Williamson）。今尼克總教練費茲戴爾（David Fizdale）在訪談證實，若成功獲得狀元籤，球隊將會選威廉森，並談論球隊夏天的規劃。

當費茲戴爾被問到威廉森及另一位樂透熱門人選摩朗特（Ja Morant）誰比較適合尼克，他表示：「我認為目前球隊能夠擁有很多適合的人選，不過很顯然，我們需要最優秀的天賦，你渴望看見能量爆表的球員，而他們倆都是這類型的選手。」

不過費茲戴爾也補充，他認為不管是歷史上還是現今，都沒有人能夠和威廉森比較，並說：「他就是他自己，他很獨一無二。」

撇除尼克對於新血的選擇，費茲戴爾同樣談到了球隊希望在夏天囊括球星的想法，而這也早已不是新聞。尼克今夏很有可能鎖定的三大目標為杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）及厄文（Kyrie Irving），而他們將有足夠的薪資空間能夠簽下兩名頂薪球員。

其中厄文目前效力的塞爾蒂克，今天剛被公鹿以4:1掃地出局，因此便有許多聲音浮現，開始猜測厄文離隊投入自由市場的可能性會增加。至於杜蘭特，根據消息指出，杜蘭特幾位現任及前隊友向友人表示，他們預期杜蘭特今夏會跟尼克簽約，不過母隊勇士勢必會極力挽留這位全明星。

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