NBA／球隊表現不符期待 綠衫軍教頭：我的問題

2019-05-09 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



史蒂文斯。 美聯社 分享 facebook 塞爾蒂克隊今天在東區季後賽第二輪第5戰以91：116不敵頭號種子公鹿隊，代表本季旅程告終，教頭史蒂文斯（Brad Stevens）將責任一肩扛，坦言自己「做很糟」。

史蒂文斯在賽後記者會表示，身為總教練，他顯然做得很不好，「一天結束時，如果你的球隊沒有磨合到最好，這就是你的問題，所以我會好好深入研究，如何變得更好。」

綠衫軍今天外線又失準，三分球39投僅7中，明星後衛厄文（Kyrie Irving）更是連4場低迷，今天21投6中，包括7投僅中1的外線，總計綠衫軍的4連敗他81投僅25中。

厄文坦言，現實很殘酷，但自己也從中學習，從教訓中找到進步的動力。

包括厄文、霍福特（Al Horford）、莫里斯（Marcus Morris）等都將成非受限自由球員， 不過史蒂文斯對可能的球員變動沒多說太多，「你不會真的去思考這些，我們都可以放注意在這些談話和相關的事上面，但直到一切落幕前不會想太多，這也不是我的職責所在。」

綠衫軍教頭也提到，季後賽表現雖不如外界期待，但在很多時刻也看到球員的進步，現在大家情緒可能會失望，但之後有好幾個月的時間找到解答，好好迎新新球季。