NBA／杜蘭特第六戰恐缺陣 湯普森：奪冠需要他

2019-05-09 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



杜蘭特恐缺席第六戰。 歐新社 分享 facebook 衛冕軍金州勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在今天與休士頓火箭的系列賽第五戰第三節，在一次跳投後於無身體對抗的情況下右小腿拉傷退場，且接下來的第六戰恐無法上陣，對於各界認為火箭將因此獲得一線生機，火箭葛登（Eric Gorden）則強調，球隊不能因此失去專注。

火箭今天在上半場大幅落後的情況下，於第三節扳平戰局，只可惜末節無法在杜蘭特傷退的情況下帶走勝利，讓勇士搶先聽牌，賽後勇士主帥柯爾表示，雖然球隊有機會在下一場取得西區冠軍賽門票，但保險起見仍有可能讓杜蘭特休兵一戰。

「儘管對於拿下勝利我們感到相當興奮，但杜蘭特的傷退卻讓我們相當失望。」柯瑞賽後說：「他今年在季後賽打出相當不可思議的表現，不過我也很開心其他球員挺身而出接管了這場比賽，至於杜蘭特的狀況就等明天檢查完再說吧。」

而勇士湯普森（Klay Thompson）也認為，如果杜蘭特下場比賽缺陣養傷，也是理所當然的狀況，「我們希望他健康，因為我們還有很長一段路要走，如果想要贏得冠軍我們就會需要他，不過他缺席一場比賽我們也能拿下勝利，我相信這個團隊。」

雖然杜蘭特第六戰可能缺陣，讓回到主場作戰的火箭重見一線生機，但火箭葛登認為，球隊不能因此鬆懈，「每一場比賽對我們來說都是個機會，現在杜蘭特受傷了，大家也認為我們有機可趁，但也因為如此我們不能鬆懈，要打得更加專注。」