NBA／體會利物浦逆轉心情 勇士柯爾飆髒話讚美球員

2019-05-09 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



勇士贏得關鍵第五戰。 美聯社 分享 facebook 英超勁旅利物浦在昨天的歐冠盃逆轉擊敗西甲豪門巴塞隆納取得今年決賽門票的故事，在全球體育圈間引發熱烈討論，其中NBA衛冕軍金州勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）在今天率領球隊以5分差距擊敗休士頓火箭後，也表示能體會利物浦教練的心情，「我的球員真的就像是那該死的天才。」

勇士今天在上半場一度大幅領先的情況下，第三節雖然遭對手追平比數，還傷了主將杜蘭特（Kevin Durant），但末節仍在浪花兄弟柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）聯手開砲下以5分差距搶下系列賽3：2聽牌優勢。

對於球員在關鍵戰役所展現的韌性，勇士主帥柯爾也拿出利物浦在歐冠逆轉巴塞隆納挺進決賽的故事，表示很能體會利物浦教練在贏球後高度讚美自家球員的心情，甚至還飆出髒話，「我們的球員真是該死的天才，如果我媽媽正在看這一段訪問，請原諒我不是故意要說髒話的，但我的球員真的是該死的天才，令人難以置信。」

柯爾強調，球隊第三節遭到對手反撲問題出在自己的調度上，但也因為球員過去五年磨練出堅強的心態，才能度過這次的難關，「尤其是柯瑞在杜蘭特下場後心態截然不同，在四、五年前當我們還沒有杜蘭特的時候，都是靠他這樣的表現來帶領球隊，雖然他現在不需要再扛起這麼大的壓力，但需要他的時候仍會挺身而出。」

柯瑞也強調，在杜蘭特退場後就該有人挺身接棒，「他為球隊貢獻許多，現在需要我們在他身後支持他，這就是今天最後一節的狀況，我們每個人幾乎都做出了貢獻，這就是勝負關鍵所在。」