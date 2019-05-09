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NBA／反撲功虧一簣 火箭主帥：我們會再回來這裡

2019-05-09 14:24聯合報 記者劉肇育╱即時報導

火箭教頭丹東尼。 美聯社
火箭教頭丹東尼。 美聯社
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在主場連拿兩勝將系列賽扳平後，休士頓火箭今天來到金州勇士主場作客，在開賽慢熱的情況下雖然一度落後雙位數，但靠著第三節的攻勢將比分扳平，只可惜最終無法在第四節守成，讓勇士以104：99搶先取得聽牌優勢，賽後火箭教練丹東尼（Mike D’Antoni）也誓言，在接下來兩場比賽要再度扭轉頹勢。

火箭今天在首節一度僅攻下17分，讓勇士取得雙位數領先優勢，不過雙方易籃後在哈登（James Harden）領軍下展開反撲，以單節29：15的攻勢追平比數，讓雙方末節又回到原點。

不過勇士在杜蘭特（Kevin Durant）在第三節剩下約兩分鐘時因右小腿拉傷退場後，主控柯瑞（Stephen Curry）挺身而出接管戰局，單節進帳12分，反觀火箭哈登卻只在末節僅拿下5分，最終勇士就以5分差距帶走勝利。

對於無法在杜蘭特退場的情況下帶走勝利，火箭主帥丹東尼說：「我們一開局就讓勇士領先了20分，但隨後卻追了回來，這是多麽困難的事情，往往球員會在這時候感到疲憊；尤其哈登打得相當好，還出賽了45分鐘，他確實已經拿出我們需要的表現。」

雖然系列賽陷入淘汰危機，但丹東尼也表示，球隊在接下來兩場比賽勢必會有所反擊，「下一場比賽我們將回到主場，且輸球就將打包回家，不過我認為我們最近打了幾場好比賽，我們會搞定接下來的主場賽事，然後再回到這裡。」

勇士哈登杜蘭特
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