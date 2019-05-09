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NBA／杜蘭特三節傷退 勇士仍5分險勝火箭聽牌

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NBA／杜蘭特三節傷退 勇士仍5分險勝火箭聽牌

2019-05-09 13:15聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

杜蘭特傷退，但勇士仍擊敗火箭。 路透
杜蘭特傷退，但勇士仍擊敗火箭。 路透
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

先搶下系列賽前兩戰的金州勇士，轉戰休士頓卻連吞兩敗，前四戰打完雙方戰成平手，今天（9日）勇士回到甲骨文球場，儘管杜蘭特（Kevin Durant）在第三節末提前傷退，勇士仍在「浪花兄弟」合攻52分帶領下，最終104：99驚險擊敗火箭隊，取得系列賽3：2「聽牌」優勢。

前兩戰移師休士頓，火箭在哈登（James Harden）帶領下成功將系列賽扳平，當時勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後表示，哈登十分難以對付，「他有無數種得分和上籃的招式，但我們必須堅持下去，下一場比賽我們在球場上必須要以平常心面對，努力提高命中率，這是我們在下一場比賽必須提升的地方。」

今天開賽勇士眾將就上緊發條，上一戰表現不理想的湯普森（Klay Thompson）找回手感，單節獨拿12分，加上格林（Draymond Green）頻頻在場上穿針引線送出助攻，助隊首節打完就取得14分領先。

杜蘭特(右)與湯普森聯手阻止哈登(中)進攻。 美聯社
杜蘭特(右)與湯普森聯手阻止哈登(中)進攻。 美聯社
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次節勇士雖在進攻端短暫熄火，遭火箭追到三分差，不過杜蘭特與柯瑞（Stephen Curry）各自命中三分球，杜蘭特更是在第二節中跳出，個人單節獨拿12分，半場打完勇士仍維持著雙位數領先。

易籃後，火箭頻頻靠著三分球追分，哈登、薛姆波特（Iman Shumpert）接連在外線破網，將分差縮小至1分差，杜蘭特在此節還剩2分05秒在右邊底線中距離跳投命中，又將分差要回3分領先。

不過此時杜蘭特退場杜蘭特卻在落地時右小腿出現傷情，他一跛一跛的退場接受治療，留下上場33分鐘，22分、5籃板、4助攻成績，隨後根據外媒報導，杜蘭特應是右小腿拉傷，此役不會回歸，雙方也在這時展開拉鋸，三節打完兩隊戰成72平。

少了杜蘭特這個得分點，決勝節輪到柯瑞跳出，格林也在關鍵時刻在外線放冷箭，湯普森再轟進單場第五顆三分球，雖然火箭在卡佩拉、葛登、哈登帶領下又將分差縮小為3分，湯普森在終場前4.1秒一陣混亂中溜進籃下擺進2分，也替球隊鎖住勝果，也打破火箭主帥丹東尼（Mike D’Antoni）生日夜不敗紀錄。

湯普森全場攻下27分。 擷圖自勇士隊官方推特
湯普森全場攻下27分。 擷圖自勇士隊官方推特
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杜蘭特勇士哈登
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