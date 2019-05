NBA／杜蘭特三節傷退 勇士仍5分險勝火箭聽牌

杜蘭特傷退,但勇士仍擊敗火箭。 路透 分享 facebook

先搶下系列賽前兩戰的金州勇士,轉戰休士頓卻連吞兩敗,前四戰打完雙方戰成平手,今天(9日)勇士回到甲骨文球場,儘管杜蘭特(Kevin Durant)在第三節末提前傷退,勇士仍在「浪花兄弟」合攻52分帶領下,最終104:99驚險擊敗火箭隊,取得系列賽3:2「聽牌」優勢。

前兩戰移師休士頓,火箭在哈登(James Harden)帶領下成功將系列賽扳平,當時勇士主帥柯爾(Steve Kerr)賽後表示,哈登十分難以對付,「他有無數種得分和上籃的招式,但我們必須堅持下去,下一場比賽我們在球場上必須要以平常心面對,努力提高命中率,這是我們在下一場比賽必須提升的地方。」

今天開賽勇士眾將就上緊發條,上一戰表現不理想的湯普森(Klay Thompson)找回手感,單節獨拿12分,加上格林(Draymond Green)頻頻在場上穿針引線送出助攻,助隊首節打完就取得14分領先。

杜蘭特(右)與湯普森聯手阻止哈登(中)進攻。

次節勇士雖在進攻端短暫熄火,遭火箭追到三分差,不過杜蘭特與柯瑞(Stephen Curry)各自命中三分球,杜蘭特更是在第二節中跳出,個人單節獨拿12分,半場打完勇士仍維持著雙位數領先。

易籃後,火箭頻頻靠著三分球追分,哈登、薛姆波特(Iman Shumpert)接連在外線破網,將分差縮小至1分差,杜蘭特在此節還剩2分05秒在右邊底線中距離跳投命中,又將分差要回3分領先。

不過此時杜蘭特退場杜蘭特卻在落地時右小腿出現傷情,他一跛一跛的退場接受治療,留下上場33分鐘,22分、5籃板、4助攻成績,隨後根據外媒報導,杜蘭特應是右小腿拉傷,此役不會回歸,雙方也在這時展開拉鋸,三節打完兩隊戰成72平。

