NBA／字母哥全能表現 公鹿退綠衫軍晉東區決賽

帶著系列賽3:1「聽牌」優勢回到密爾瓦基,公鹿隊今天(9日)靠著團隊多點開花,其中安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)繳出全場最高的20分,外帶8籃板、8助攻、2抄截、2阻攻的全能表現,公鹿以116:91輕取塞爾蒂克,以系列賽4:1搶下晉級門票,率先挺進東區冠軍賽。

公鹿在這個系列賽是先丟一場之後連贏三場,前一役在波士頓主場搶下「聽牌」優勢後,「字母哥」在賽後就表示,不在乎是在客場還是主場出賽,唯一的想法就是幫助球隊搶下勝利,「現在我們要回家準備第五場比賽,希望我們不要再回到波士頓了。」

安戴托昆波今天成功將誓言兌現,公鹿在首節進攻就有多點開花,先打出一波12:5攻勢,塞爾蒂克則在厄文(Kyrie Irving)帶領下緊咬比分,首節打完公鹿僅以22:19領先。

次節公鹿在布萊德索(Eric Bledsoe)突破上籃又帶起攻勢,加上米道頓(Khris Middleton)在外線開火,公鹿連下7分將分差擴大至雙位數,中場休息前一分鐘,公鹿外線再度發威,波格登(Malcolm Brogdon)、米羅蒂奇(Nikola Mirotic)接連命中三分球,幫助球隊半場打完已握有13分領先。

易籃後,公鹿繼續在安戴托昆波帶領下維持雙位數領先,決勝節剩下最後四分鐘,「綠衫軍」陷入25分的落後,教練將主力球員紛紛換下,比賽提早進入垃圾時間,最終公鹿以25分差收下勝利,隊史繼2000-01年球季後,再度闖進東區冠軍賽。

公鹿團隊共有七人得分上雙,米道頓19分、8籃板、5助攻,布萊德索18分、6籃板,本季轉隊過來的希爾(George Hill)在季後賽表現亮眼,此役也挹注16分;塞爾蒂克僅有四人得分突破雙位數,以「一哥」厄文的15分最佳。

