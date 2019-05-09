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NBA／字母哥全能表現 公鹿退綠衫軍晉東區決賽

2019-05-09 10:41聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「字母哥」安戴托昆波灌籃。 擷圖自公鹿官方推特
「字母哥」安戴托昆波灌籃。 擷圖自公鹿官方推特
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

帶著系列賽3：1「聽牌」優勢回到密爾瓦基，公鹿隊今天（9日）靠著團隊多點開花，其中安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出全場最高的20分，外帶8籃板、8助攻、2抄截、2阻攻的全能表現，公鹿以116：91輕取塞爾蒂克，以系列賽4：1搶下晉級門票，率先挺進東區冠軍賽。

公鹿在這個系列賽是先丟一場之後連贏三場，前一役在波士頓主場搶下「聽牌」優勢後，「字母哥」在賽後就表示，不在乎是在客場還是主場出賽，唯一的想法就是幫助球隊搶下勝利，「現在我們要回家準備第五場比賽，希望我們不要再回到波士頓了。」

安戴托昆波今天成功將誓言兌現，公鹿在首節進攻就有多點開花，先打出一波12：5攻勢，塞爾蒂克則在厄文（Kyrie Irving）帶領下緊咬比分，首節打完公鹿僅以22：19領先。

次節公鹿在布萊德索（Eric Bledsoe）突破上籃又帶起攻勢，加上米道頓（Khris Middleton）在外線開火，公鹿連下7分將分差擴大至雙位數，中場休息前一分鐘，公鹿外線再度發威，波格登（Malcolm Brogdon）、米羅蒂奇（Nikola Mirotic）接連命中三分球，幫助球隊半場打完已握有13分領先。

易籃後，公鹿繼續在安戴托昆波帶領下維持雙位數領先，決勝節剩下最後四分鐘，「綠衫軍」陷入25分的落後，教練將主力球員紛紛換下，比賽提早進入垃圾時間，最終公鹿以25分差收下勝利，隊史繼2000-01年球季後，再度闖進東區冠軍賽。

公鹿團隊共有七人得分上雙，米道頓19分、8籃板、5助攻，布萊德索18分、6籃板，本季轉隊過來的希爾（George Hill）在季後賽表現亮眼，此役也挹注16分；塞爾蒂克僅有四人得分突破雙位數，以「一哥」厄文的15分最佳。

安戴托昆波(中)。 路透
安戴托昆波(中)。 路透
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公鹿塞爾蒂克安戴托昆波
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