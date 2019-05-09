NBA／新帥難產？沃神爆泰隆魯與湖人談判破裂

2019-05-09 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



泰隆魯。 路透 分享 facebook 近期傳出泰隆魯（Tyronn Lue）有極大可能接掌洛杉磯湖人帥位，但今天（9日）ESPN知名體育記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）卻報導，湖人並未如期簽下泰隆魯成為球隊新主帥，原因是雙方對合約內容及教練團名單出現分歧。

有外媒跟進這篇報導，《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）報導湖人與泰隆魯談判破裂的主因之一在於合約年數，泰隆魯希望比照湖人前主帥、現任國王總教練華頓（Luke Walton）的五年合約，不過湖人只想給予他一紙三年約1800萬美元的合約。

《洛杉磯時報》記者甘古莉（Tania Ganguli）則引用一位球隊消息人士透露，湖人決定尋找下一位新主帥，認為泰隆魯不是球隊長期發展的合適人選，且消息人士透露，泰隆魯與經紀人已告知湖人不會擔任總教練一職，並對湖人表示感激。

沃納羅斯基也報導，湖人有其他人選備案，將可能擔任助理教練人選加入考慮名單，包含哈沃德（Juwan Howard）、基德（Jason Kidd）、哈林斯（Lionel Hollins）、佛蓋爾（Frank Vogel）、伍德森（Mike Woodson）都是人選。

之前湖人高層曾面試過基德，對他留下深刻印象，他們當時確信基德會是泰隆魯教練團的重要成員之一，認為他會對「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）帶來極大的幫助，且之前他執教公鹿隊時表現出色，不過也有聲音傳出，湖人高層擔心泰隆魯加入後，會讓詹姆斯（LeBron James）勢力太大，才會安排基德在教練團中。