亞大3對3／UBA連霸失利 文化：這次要完成

2019-05-08 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴宜庭（右）率文化大學挑戰亞大三對三女子3連霸。圖／大專體育總會提供 分享 facebook 今年首度無緣UBA公開女一級4強，挑戰5連霸夢碎的文化大學在金門有新戰場，今天在金湖體育館開戰的第五屆「亞洲大學三對三籃球錦標賽」要尋求3連霸，後衛方曉晴立誓說：「UBA沒完成的連霸，這次要完成！」

亞大三對三前兩名可取得世界大學三對三資格（今年改名FISU世界盃3對3），文化去年完成亞大三對三連霸，世大三對三也打下季軍，2017年更寫下亞大、世大雙冠佳績，今年雖只有戴宜庭有參賽經驗，今天仍打下分組預賽2連勝。

不過不同於首戰得分破20、提前結束比賽，文化單日兩戰的晚上第2戰碰大陸代表青海師範大學陷苦戰，靠戴宜庭突破、方曉晴切入建功才以18：15辛苦收下連勝。

主打後衛的方曉晴，身材在場上常是最嬌小的成員，但有速度優勢，「我的戰術就是洗完球就一路殺上去，前進衝了幾球，大家會守上來，隊友就有更多機會。」

她透露平時就喜歡打鬥牛，休假有時都會去和不認識的球員切磋，不過「打休閒」和正式賽事還是有許多不同，仍要花時間適應，「像宜庭姊就有分享，三對三比賽攻守轉換快，沒進球也不能氣餒，進球也不能放鬆，要趕快專注在下一波上。」