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亞大3對3／最後3秒驚奇逆轉 政大收2連勝

2019-05-08 20:01聯合報 記者曾思儒╱即時報導

政大打下亞大三對三分組2連勝。記者曾思儒／攝影
政大打下亞大三對三分組2連勝。記者曾思儒／攝影
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開賽就陷入0：5落後，政治大學今天在亞洲大學三對三籃球錦標賽分組第2戰上演驚奇逆轉，最後3秒吳冠誼籃下放進超前球，助隊驚險以17：16氣走蒙古體育學院，首日賽事2戰全勝。

蒙古發展三對三多年，政大第2戰就遇勁敵，吳冠誼坦言開賽就大比數落後一度緊張，「嚇死了，超怕，而且我們比較晚熱身，後面就有把該做的做好。」

亞大三對三一場比賽10分鐘，時間終了或是得分先到20分的隊伍就是勝家；政大今天雖先處落後但一步步追分，王振原4分53秒的外線助隊13：12超前，之後就呈現拉鋸戰，政大靠朱力勳小組搭配放進籃下追平球，吳冠誼最後3秒再投進致勝球才驚險迎接連勝。

率隊的政大教練孫秉宏表示，蒙古球員身材壯碩，「裡面真的推不動，朱力勳只是要把手解開，就快沒力了。」朱力勳一旁承認，本身就不是太喜歡肢體對抗，3對3節奏快，拉扯動作多，對手體型往往又比自己大一號，打起來十分吃力，不過能體驗各國不同球風也是寶貴經驗。

吳冠誼補充說，球隊並沒特別為亞大三對三加強，儘管有時會在外打鬥牛，但和進攻時間只有12秒的正式三對三還是不同，「第一場就不太習慣，第二場的節奏就有好一點。」他也提到，三對三裁判尺度較鬆，打到後面其實有點火藥味，但把情緒轉到球場，2連勝在手對爭取分組前2的晉級資格也是利多。

接棒政大上場的輔仁大學，首戰提前結束比賽，但第2戰遇苦戰，和印尼希望大學一路糾纏，最後在楊承翰追平機會失手下以17：19吞下首敗。

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