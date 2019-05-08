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NBA／顧球場更顧家 柯瑞還會幫女兒綁頭髮

2019-05-08 18:53聯合新聞網 綜合報導

柯瑞一家人，妻子艾莎(右)、大女兒萊莉(下左)、二女兒萊恩(中)、與小兒子卡農。...
柯瑞一家人，妻子艾莎(右)、大女兒萊莉(下左)、二女兒萊恩(中)、與小兒子卡農。 擷圖自柯瑞IG
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勇士全明星柯瑞（Stephen Curry），在球場上不僅有許多任務要執行，同時身為人父的他，也要處理不少家庭事務，像是「幫女兒綁頭髮」。

近日在個人秀《Stephen vs The Game》的一個片段中，柯瑞正在私人飛機上幫自己3歲半大的女兒萊恩（Ryan Curry）綁辮子，同時萊恩還跟柯瑞的大女兒萊利（Riley Curry）要餅乾吃。

「爸比！萊利不分我吃。」萊恩顯得有些愁眉苦臉，話才剛說完萊利就將手中的多力多茲分給她。可能有點不情願，萊利斜眼看了一下自己的妹妹，並說：「你只能吃這些！」

柯瑞一邊忙著處理萊恩的頭髮，一邊提醒萊利：「不對喔，這並不是分享喔。」

不過，綁頭髮的任務進行得並不順利，這時小女兒又嚷著要看機窗外的風景。萊恩苦苦哀求：「我想看水！爸比！我想看水！」拿女兒沒輒，柯瑞索性抓起萊恩的一搓頭髮，並開玩笑：「不如我們就這樣不要管它吧？」。

萊恩回答：「不行，你少開玩笑了，爸比。」柯瑞也只能乖乖認命，繼續完成眼前的任務。

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