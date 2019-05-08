NBA／丹佛再傳校園槍擊 金塊主帥痛心如疫情

2019-05-08 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



金塊教頭馬龍(右)。 美聯社 分享 facebook 金塊隊今天124：98輕取拓荒者隊聽牌，不過有比季後賽更重要的事。科羅拉多州丹佛（Denver）地區，8日再度傳出校園槍擊死傷事件，住在該學區僅兩分鐘車程的金塊主帥馬龍（Michael Malone），形容校園槍擊如同疫情，高聲疾呼必須有所改變。

發生槍擊的高園牧場史泰姆學院（The STEM School Highlands Ranch），距丹佛市約40公里，兇嫌深入校園後造成1死8傷，也不禁令人想起20年前的科倫拜高中槍擊慘案。

家就住在附近的馬龍，賽前記者會上就有感而發，代表球團為受難家屬以及學生祈禱。馬龍的愛女也就讀史泰姆學院另一處分校，但他表示，這已經是他女兒單月第二度校園封閉警戒（lockdown）。

「這是件悲劇」，馬龍表示，他並非政治人物，也沒有答案，不知道槍枝控制或者法律制定能否阻止悲劇發生，「但總有什麼必須改變。不僅僅是史泰姆學院或者科羅拉多，這如同傳染病不斷上演，令人極度沮喪，甚至感到憤怒。」

馬龍透露他當時甚至傳訊息給女兒，告訴她一切都會沒事，但打從心裡知道事實不然，「這是所有父母親的噩夢。當你早上目送孩子上學，說『祝你有美好的一天』，你以為一切都會ok，但我們都知道事實不是這樣。」