NBA／身體不適非藉口 歐尼爾、巴克利痛批安比德

2019-05-08 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）季後賽首輪打得虎虎生風，但東區準決賽表現卻不如預期，近兩戰更因身體不適表現欠佳，讓老一輩球星「俠客」歐尼爾（Shaquille ONeal）和巴克利（ Charles Barkley）看不下去，要安比德別把生病當藉口。

安比德次輪五戰僅第三戰得分破30分，近兩戰分別因腸胃炎和病毒感染，出賽30餘分鐘，僅獲11分、13分，8日89：125遭暴龍隊痛宰，讓暴龍率先聽牌。

開賽前安比德明顯欠缺活力和精神，讓兩位擔任球評的名人堂球星倒是絲毫不同情，歐尼爾表示，安比德的狀況看起來不像準備迎接挑戰，「我不想再聽到任何藉口，如果你需要，我這裡有些感冒糖漿，硬起來。」

巴克利也有同感，形容安比德在球場移動感覺像要他的命，「他榨乾全隊的活力。比賽前最忌諱讓人看到你的弱點，你得讓所有人全心投入在比賽中，他不斷抱怨自己生病。」

歐尼爾愛深責切，表示安比德季後賽次輪場均17分，與例行賽場均近27.5分表現相差甚遠，「如果你要人們繼續「相信過程（Trust The Process），那你應該要振作。」

76人下一場將回到主場，不過歐尼爾斷言，76人不會有第七戰，「如同巴克利所言，76人沒有領袖。你得展現出對贏球的饑渴，並且真正實踐它。」