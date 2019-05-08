NBA／拓荒者陷絕境 里拉德盼球隊打出最好表現

2019-05-08 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



今天進行的第5戰，拓荒者隊最多落後金塊隊31分，最終以98：124吞下敗仗，讓金塊先取得西區季後賽第二輪「聽牌」優勢，不過拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）不喪氣，期待球隊接續能打出最好內容。

「我們不覺得有打出最好表現，現在已經退無可退了，我們別無選擇，所以我們要把握下一場，守護好主場，然後再回到這裡（丹佛），就是這樣。」今天攻下全隊最高22分的里拉德說。

今天賽前投籃練習前，里拉德就曾透露類似觀點，他表示很有信心至少在丹佛再搶下1勝，他說：「我們知道要在這贏一場，也知道我們還沒打出最佳表現，希望今晚就能發生。」

就結果來看，里拉德的期待完全落空，金塊今天半場打完就已拉開差距，拓荒者則是錯失14罰，籃板也以44：62慘輸，拓荒者中鋒康特（Enes Kanter）形容說：「這是我們這6周打得最糟的一場球。」

里拉德承認對手表現優異，自家球隊就是對照組，「我們打得很糟糕。」但他也提到，落敗就是落敗，「不管是輸1分或是25分，都是一場比賽，我們會回到主場然後試著將戰局延長到第7戰，再回到這裡。」

拓荒者陷入2：3落後劣勢，台灣時間周五（10日）早上10點半回到主場的第6戰非贏不可，才可能第7戰回到丹佛決一死戰。