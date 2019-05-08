NBA／連兩戰表現低迷 安比德：仍會主宰比賽

2019-05-08 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



76人隊中鋒安比德(中)連兩戰表現低迷。美聯社 分享 facebook 76人隊雖挺進東區季後賽第二輪，明星中鋒安比德（Joel Embiid）狀況卻不斷，先腸胃炎再染病毒，今天進行的第5戰更出現8次失誤，讓暴龍隊寫下125：89大勝，也取得系列賽「聽牌」優勢。

「糟透了。」今天10投5中只能13分的安比德坦言，知道自己該表現更好，「我該做到些小事情，當我們需要得分時，我該挺身而出，籃板也該鞏固更好，所以這都是我的問題，我該做得更多。」

36分的差距是76人季後賽隊史輸分第2高，1982年76人以81：121不敵塞爾蒂克隊則是隊史最慘。

系列賽第3戰是安比德表現最好的一場，但繳出33分、10籃板和5阻攻後，他就傳出生病消息，第4戰和第5戰合計只有24分、14籃板和3火鍋，個人表現也影響團隊，76人系列賽從2：1領先到連輸2戰，反遭暴龍先聽牌。

明星後衛巴特勒（Jimmy Butler）為比賽下了如此註解。

攸關「聽牌」的關鍵戰，76人卻打得荒腔走板，全場出現19次失誤，第二節被暴龍打出37：17攻勢，第四節差距一度達40分，慘吞隊史季後賽最慘敗仗，也讓暴龍取得系列賽3：2優勢，低迷表現連暴龍球迷第四節都做出安比德曾比出的慶祝姿勢嘲諷76人球星。

「我只有看到他們搖晃著身體，我根本沒去注意他們到底在幹嘛，隨他們去，我才不在意。」安比德提到，自己所做的就是享受比賽，今天暴龍球迷的反應也不會影響他，「我會持續做這些動作，因為我知道我會主宰比賽。」