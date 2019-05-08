NBA／76人遭暴龍狂電 巴特勒：徹底輸了

2019-05-08 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



巴特勒(右)。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

「我認為我們徹底輸了。」76人隊今天在系列賽第5戰以89：125敗給暴龍隊後，明星後衛巴特勒（Jimmy Butler）為比賽下了如此註解。

攸關「聽牌」的關鍵戰，76人卻打得荒腔走板，全場出現19次失誤，第二節被暴龍打出37：17攻勢，第四節差距一度達40分，慘吞隊史季後賽最慘敗仗，也讓暴龍取得系列賽3：2優勢。

上半場76人的團隊犯規16次，還比進球數的14球更多，兩大球星安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）同陷低潮，兩人前兩節合計出現7失誤，還多出進球數和助攻數一次。

安比德全場出現8失誤，只拿13分、6籃板和1助攻，加入難堪紀錄榜；過去5年季後賽，只有2名球員單場助攻數不到1次但卻有至少8次失誤，一位是2016年的杜蘭特（Kevin Durant），另一位仍是安比德，他去年首輪碰熱火隊也曾出現如此數據。

攻下22分的巴特勒雖對比賽內容搖頭，仍相挺隊上禁區主力，「不用擔心，我們還是會運用這個大個子，在休息室的大家都很清楚，世界上的每個人也都知道，球迷也是，我們會沒事的，會繼續努力，鼓勵他去和傷病對抗，我們都挺他。」

系列賽第6戰將回到費城，台灣時間周五（10日）早上8點登場。