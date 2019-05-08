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NBA賽事精華- 暴龍 vs. 76人 (5月8日)焦點球員- 林書豪 (5月8日)

NBA／暴龍聽牌 七六人主帥讚雷納德如布萊恩

2019-05-08 12:08聯合報 記者劉肇育╱即時報導

雷納德率暴龍聽牌，對手76人主帥讚他就像布萊恩，這已經是這系列賽他第二次獲得此稱...
雷納德率暴龍聽牌，對手76人主帥讚他就像布萊恩，這已經是這系列賽他第二次獲得此稱讚。 美聯社
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多倫多暴龍今天在主場以36分差距輕取費城76人，系列賽取得3：2的聽牌優勢，暴龍改善了系列賽前三戰進攻端僅靠雷納德（Kawhi Leonard）獨挑大梁的狀況，先發五虎得分皆來到雙位數，讓雷納德賽後興奮地表示，這是靠著團隊一心所拿下的勝利。

暴龍不僅進攻端表現亮眼，防守端也在第二節將76人單節得分壓制在17分，上半場打完就取得21分領先優勢，幾乎已提前決定勝負，全場進帳21分的暴龍雷納德說：「我們今晚靠著團結一心的表現，拿下了這場勝利，這是我們相當需要的一場勝利。」

暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）也坦言，這場比賽呈現一面倒是他未曾預料到的，「我們接受這樣的結果，因為今晚我們在很多方面都表現得很棒，有很多能夠得分的人跳出來，這樣的比賽總是讓人感到興奮，並帶給我們能量，加上防守端維持的高強度，我們的表現真的很棒。」

而76人主帥布朗（Brett Brown）也稱讚暴龍與雷納德的表現，「我在這聯盟待了19年，雖然我沒有見證喬丹（Michael Jordan）的全盛時期，但我看過布萊恩（Kobe Bryant）的時代，當你試圖突破設計戰術去阻止雷納德時，你會發現他能在任何情況下進球，他有著和布萊恩一樣的天賦。」

暴龍雷納德76人
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