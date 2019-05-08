NBA／厄文低迷成箭靶 球評稱綠衫軍已不想留人

2019-05-08 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



厄文季後賽狀態低迷遭批評，可能有綠衫軍球迷希望能有無限手套，一個彈指讓厄文像照片一樣慢慢淡出球隊。 美聯社 分享 facebook

波士頓塞爾蒂克在與密爾瓦基公鹿的系列賽前四戰打完面臨淘汰危機，其中球隊主控厄文（Kyrie Irving）的低迷手感更是成為各界攻擊標靶，不僅領導能力遭到質疑，還被轉任球評的前溜馬球員羅斯（Jalen Rose）批評，塞爾蒂克球團說不定已不考慮將他繼續留在陣中。

塞爾蒂克上季在厄文與海瓦德（Gordon Hayward）缺陣的情況下仍殺進東區冠軍賽，反觀今年在兩人健康出賽的情況下，卻可能提前在東區第二輪止步，其中厄文的低迷表現也讓他成為箭靶。

NBA知名球評貝列斯（Skip Bayless）就表示，厄文在過去三場比賽打出他人生最「垃圾」的季後賽，原因就在於他從開季就已經處在與球隊對立的立場，甚至批評隊友的時間比帶領球隊更多，加上在季中傳出他下賽季將轉往尼克發展的消息，對於綠衫軍來說也是另一大打擊。

而過去曾效力過溜馬等隊的羅斯更直言，塞爾蒂克目前已巴不得厄文在季後儘快離隊，「他的出手選擇相當糟糕，當隊友看到她如此出手時，肯定心情不太好受。更何況他在前一場比賽出手22次只命中8球後，還在賽後記者會表示自己應該出手30次，我認為他們已經巴不得厄文趕緊走人。」