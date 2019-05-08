親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

不是台灣更不是中國的：適用「公海自由」通行制度的台海

運動筆記何信言老師的跑步小細節5-為何賽前4小時吃會更好PUMA螢光夜跑-志工擔當
健行筆記【中央尖】人生中爬過最困難的百岳 溯溪、攀爬、高繞樣樣來往山的方向（登山影片分享）
NBA焦點球員- 林書豪 (5月8日)焦點球員- Pascal Siakam (5月8日)

NBA／季後賽撞齋戒月 康特急向歐拉朱萬請益

2019-05-08 10:05聯合報 記者劉肇育╱即時報導

季後賽與齋戒月撞期，波特蘭拓荒者中鋒康特向同為伊斯蘭教的傳奇歐拉朱萬請教。 美聯...
季後賽與齋戒月撞期，波特蘭拓荒者中鋒康特向同為伊斯蘭教的傳奇歐拉朱萬請教。 美聯社
分享

對於伊斯蘭教徒來說，每年最重要的齋戒月在5日展開，仍在為季後賽奮戰的NBA球員也不例外，其中波特蘭拓荒者中鋒康特（Enes Kanter）就表示，近日已傳訊息向「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）請教度過齋戒月的相關方式。

來自土耳其的康特，雖然因為與該國政府的對立而遭到通緝無法歸國，但他仍未忘記其伊斯蘭教徒的身份並進行齋戒，不過為了在季後賽期間保持高水準的身體狀態，康特也在近日向生涯打過無數次季後賽並拿下過冠軍的前輩歐拉朱萬請益。

「我傳了訊息給歐拉朱萬，我們兩年前曾見過一面，我知道他曾在1995年拿下過總冠軍賽MVP，所以我就傳了訊息給他問他該如何度過齋戒月同時保持身體的狀態。」康特在今天出戰金塊賽前說：「他給了我一些意見和一些過去的進食方式，像是早上四點起床喝了多少水吃了多少東西。」

拓荒者與金塊的第五戰是在當地時間晚上8時30分進行，丹佛當地日落時間為8時6分，也讓康特得以在賽前於板凳區進食和吃藥，而在例行賽期間他也常會禁食一到兩周，提前為齋戒月做準備，所幸球隊教練都相當體諒他。

「不管你是什麼樣的身份或立場，我都希望為年輕一代樹立榜樣，因為對於他們來說，追隨宗教是相當重要。」康特談到伊斯蘭教徒的身份與習俗時說：「能夠獲得一名傳奇球員幫助真的很棒，我也很想要成為年輕一代的歐拉朱萬。」

金塊拓荒者Enes Kanter
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

NBA／雷霆雙槍進廠保養 喬治恐錯過下季訓練營

2019-05-08 09:35

NBA／厄文低迷成箭靶 球評稱綠衫軍已不想留人

2019-05-08 11:27

NBA／火箭捍衛主場關鍵 哈登：封鎖浪花兄弟

2019-05-07 23:35

NBA／22投7中沒在怕 厄文：應該出手30次

2019-05-07 20:23

NBA／火箭如NFL球員粗壯 柯爾：勇士像排球員

2019-05-07 17:55

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-08 10:30

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-07 12:07

NBA／泰隆魯即將接掌湖人？合約細節待確認

2019-05-07 18:24

NBA／扳平戰局不滿足 保羅：火箭要更好

2019-05-07 17:16

NBA／聽兩天雜音 柯瑞轟30分反彈

2019-05-07 16:40

NBA／勇士客場連敗不怕 格林：球隊氣氛很好

2019-05-07 16:03

NBA／對勇士平均得分追平詹皇 哈登：全力拚搏

2019-05-07 15:27

NBA／季後賽突破4千分 杜蘭特：期待第五戰

2019-05-07 15:13

NBA／認證杜蘭特身手 貝佛利：聯盟最佳球員

2019-05-07 15:08

NBA／安戴托昆波數據爆發 賈霸後隊史第2人

2019-05-07 12:45

NBA／哈登飆38分力壓勇士 火箭扳平系列賽

2019-05-07 12:21

NBA／公鹿率先聽牌 米道頓：我們和去年不同

2019-05-07 11:43

NBA／故意擺爛拼狀元籤？ 席佛：腐蝕我們聯盟

2019-05-07 11:26

NBA／雷納德季後賽火熱演出 續留暴龍機會大增

2019-05-07 10:59

NBA／哈登18分領軍 火箭上半場領先勇士

2019-05-07 10:55

NBA／KD、湯普森2擇1 美媒預告勇士人事地震

2019-05-07 10:35

NBA／字母哥爆扣飆39分 公鹿搶先聽牌

2019-05-07 09:51

NBA／預告本季復出 卡珍斯：期待美好結局

2019-05-07 08:59

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

罰球吹判影響戰局？ G3看綠衫軍困境與聯盟趨勢

2019-05-06 11:33

席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00

火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

2019-05-02 07:00

G1防守分勝負 勇士死亡五小的陣形優勢

2019-05-01 09:55

快艇6戰逼出最強勇士 再戰火箭攻守拆招分析

2019-04-29 12:20

76人、暴龍18年後再對決 單打天賦的極致交鋒

2019-04-29 10:52

火箭vs.勇士 三大決勝點拚勝負

2019-04-29 07:00

雷聲大雨點小 衛斯特布魯克的變與不變

2019-04-27 10:00

全勝勁旅正面交鋒 王者之鹿將是真正綠色盟主

2019-04-26 07:00

尋找歐拉迪波的「羅賓」 溜馬陣容今夏恐大風吹

2019-04-24 10:50

慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

2019-04-23 07:00

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00
看更多

熱門文章

NBA／哈登飆38分力壓勇士 火箭扳平系列賽

2019-05-07 12:21

NBA／認證杜蘭特身手 貝佛利：聯盟最佳球員

2019-05-07 15:08

NBA／聽兩天雜音 柯瑞轟30分反彈

2019-05-07 16:40

NBA／火箭如NFL球員粗壯 柯爾：勇士像排球員

2019-05-07 17:55

NBA／勇士客場連敗不怕 格林：球隊氣氛很好

2019-05-07 16:03

NBA／扳平戰局不滿足 保羅：火箭要更好

2019-05-07 17:16

NBA／公鹿率先聽牌 米道頓：我們和去年不同

2019-05-07 11:43

NBA／對勇士平均得分追平詹皇 哈登：全力拚搏

2019-05-07 15:27

NBA／泰隆魯即將接掌湖人？合約細節待確認

2019-05-07 18:24

中職／索沙很討厭 中信兄弟教頭：希望韓職簽走

2019-05-07 18:21

NBA／季後賽突破4千分 杜蘭特：期待第五戰

2019-05-07 15:13

季前預計從小聯盟出發 赫曼意外成洋基新王牌

2019-05-08 07:00

NBA／暴龍大勝76人聽牌 林書豪替補飆三分球

2019-05-08 10:50

NBA／22投7中沒在怕 厄文：應該出手30次

2019-05-07 20:23

NBA／安戴托昆波數據爆發 賈霸後隊史第2人

2019-05-07 12:45

羽球／「世界球后」戴資穎超殺 預告攻佔台北101

2019-05-07 18:34

歐冠盃／實現7%機率 利物浦4球逆轉巴薩晉決賽

2019-05-08 06:54

MLB／大谷復出扛第3棒 天使：每場先發DH

2019-05-08 06:14

沙胖、克里夫李前例 克魯柏離開倒數計時？

2019-05-08 07:00

SBL／洪志善三分球射垮台啤 富邦3連勝首冠聽牌

2019-05-07 21:09

SBL／台啤場邊尬星光 林志傑、劉錚現身助陣

2019-05-07 20:06

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-07 12:07

NBA／雷霆雙槍進廠保養 喬治恐錯過下季訓練營

2019-05-08 09:35

NBA／季後賽撞齋戒月 康特急向歐拉朱萬請益

2019-05-08 10:05

中職／捕手搭配「來電」完封 索沙：一切照計畫

2019-05-07 22:06

MLB／大物新秀杉賽爾貨真價實 紅人未來主砲有影

2019-05-07 14:30

中職／中信兩教練同時進場 陳連宏質疑暫停數

2019-05-07 22:49

NBA／火箭捍衛主場關鍵 哈登：封鎖浪花兄弟

2019-05-07 23:35

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

中職／悍將索沙首完封 兄弟中止6連勝

2019-05-07 21:39

歐冠盃／巴薩恥辱出局 蘇亞雷斯：防守如兒戲

2019-05-08 09:05

羽球全團賽／來看戴資穎！ 甲組賽事眾星雲集

2019-05-07 18:47

中職／索沙完封兄弟成功 教頭：因球數未破百

2019-05-07 23:24

日職／王柏融先待二軍 最快14日回一軍戰樂天

2019-05-08 07:57

MLB／今日戰績表 小熊牛棚放火馬林魚終於10勝

2019-05-07 14:45

網球╱睽違3年 費德勒重返馬德里網賽

2019-05-07 15:30

王貞治盃青棒／跌倒處重新爬起 彭宇豪率嘉縣進8強

2019-05-07 13:44

MLB／大谷復出首戰吞2K 靠滾地球換打點

2019-05-08 10:22

中職／父親王光輝場場叮嚀 王威晨找回手感

2019-05-07 18:46

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-08 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top