NBA／季後賽撞齋戒月 康特急向歐拉朱萬請益

2019-05-08 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



季後賽與齋戒月撞期，波特蘭拓荒者中鋒康特向同為伊斯蘭教的傳奇歐拉朱萬請教。 美聯社 分享 facebook

對於伊斯蘭教徒來說，每年最重要的齋戒月在5日展開，仍在為季後賽奮戰的NBA球員也不例外，其中波特蘭拓荒者中鋒康特（Enes Kanter）就表示，近日已傳訊息向「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）請教度過齋戒月的相關方式。

來自土耳其的康特，雖然因為與該國政府的對立而遭到通緝無法歸國，但他仍未忘記其伊斯蘭教徒的身份並進行齋戒，不過為了在季後賽期間保持高水準的身體狀態，康特也在近日向生涯打過無數次季後賽並拿下過冠軍的前輩歐拉朱萬請益。

「我傳了訊息給歐拉朱萬，我們兩年前曾見過一面，我知道他曾在1995年拿下過總冠軍賽MVP，所以我就傳了訊息給他問他該如何度過齋戒月同時保持身體的狀態。」康特在今天出戰金塊賽前說：「他給了我一些意見和一些過去的進食方式，像是早上四點起床喝了多少水吃了多少東西。」

拓荒者與金塊的第五戰是在當地時間晚上8時30分進行，丹佛當地日落時間為8時6分，也讓康特得以在賽前於板凳區進食和吃藥，而在例行賽期間他也常會禁食一到兩周，提前為齋戒月做準備，所幸球隊教練都相當體諒他。

「不管你是什麼樣的身份或立場，我都希望為年輕一代樹立榜樣，因為對於他們來說，追隨宗教是相當重要。」康特談到伊斯蘭教徒的身份與習俗時說：「能夠獲得一名傳奇球員幫助真的很棒，我也很想要成為年輕一代的歐拉朱萬。」