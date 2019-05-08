NBA／雷霆雙槍進廠保養 喬治恐錯過下季訓練營

2019-05-08 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



衛斯特布魯克（右）與喬治（左）在近日相繼開刀治療傷勢。 美聯社資料照 分享 facebook

連續兩年歷經挫敗的季後賽之旅後，奧克拉荷馬雷霆雙槍衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與喬治（Paul George）在近日相繼開刀治療傷勢，其中針對右肩動手術的前鋒喬治，傳出可能缺席新賽季的季前訓練營。

雷霆在上賽季組成雙槍組合後，季後賽首輪先是敗在猶他爵士手中，今年在做足準備的情況下，沒想到季後賽首輪又敗在擁有另一組雙槍搭擋的拓荒者手中，連兩年在季後賽首輪止步的表現，也讓雷霆在季後飽受批評。

不過休賽季期間，雷霆衛斯特布魯克與喬治都選擇「進廠保養」，希望帶著更佳的狀態迎接下個賽季，其中衛斯特布魯克在賽季的最後六周都帶傷出賽的情況下，進行手術修復左手手指韌帶撕裂傷，還進行了右膝蓋的小手術。

至於本賽季一度被列為年度MVP候選人與最佳防守球員熱門人選的喬治，在2月發生右肩膀旋轉肌撕裂傷的狀況，不過當時他選擇不進行手術治療，希望幫助球隊力拚佳績，而這次的手術將讓他缺席新賽季的季前訓練營，正式的歸隊時間要之後才會揭曉。

在日前遭到淘汰出局後，喬治就一度直言傷病來得不是時候，「我認為本賽季我們的表現是相當出色的，只可惜傷病來的時機並不好，不過這不該成為藉口，因為受傷也是比賽中的一部分。」