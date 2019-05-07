SBL／洪志善拚首冠 3年季後賽沒睡好

2019-05-07 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



洪志善末節三分連發自己也振臂吶喊。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 7月將滿35歲，「小胖」洪志善2017年結束中國CBA征途，SBL第14季回鍋再戰加盟富邦勇士，但仍在尋求SBL生涯首冠。他坦言轉戰富邦後，連三年闖季後賽都沒睡好，今天關鍵末節連飆三記三分球，率富邦87：78擊敗台啤，搶下系列戰3：0聽牌，他仍謹慎表示，金盃還沒到手前都不算數。

SBL史上還未出現過0：3後絕地逆轉封王，洪志善話仍說得保守，「冠軍沒有到手之前都不算，畢竟沒有百分百的事。」

洪志善此役扮演台啤殺手，三分球九投六中，屢屢替球隊解圍，上半場攜手賈西亞（Charles Garcia）回敬13：3攻勢，率隊帶著1分領先進入下半場。末節再度挺身而出，倒數4分鐘，洪志善空檔連飆三記三分球，將領先擴大到8分差。

倒數1分02秒，愛德右邊45度角三分球響哨卻三罰盡末，加上王子綱最後一擊組織再度發生失誤，葬送奪勝契機，讓富邦收下三連勝。

勇士主帥許晉哲點名洪志善是關鍵，尤其末節三分連發，奠定勝基，不過第四戰仍不敢大意，「最後一場最難打，對手不會放棄，我們也不會放棄。」

洪志善坦言季後賽睡不好已經長達三年，畢竟來了富邦三年，去年就想拿冠軍，今年總冠軍賽前兩場險勝，也讓球隊士氣、信心大增，且對球隊進步很有感，「去年都會輸小比分球，今年我們很多比數相近都贏下來，是最大差別。」